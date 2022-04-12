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Дорожные знаки вернут в большинство областей Украины: где указателей пока не будет

Фото: Дорожные знаки в Украине вернут на место (gvizdivtsi org ua)
Автор: Анна Шиканова

На дороги Украины начали возвращать дорожные знаки и указатели, которые в первые дни войны были демонтированы из-за российского вторжения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в эфире Единого телемарафона.

Дорожные знаки, а также указатели населенных пунктов и направление движения убирали или меняли местами в первые дни войны.

Это делали для того, чтобы вражеским войскам затруднить передвижение на чужой местности или замедлить их движение. Нередко украинцы вместо них устанавливали другие, патриотические знаки.

Однако сейчас эта мера борьбы с оккупантами потеряла актуальность. Во многих освобожденных регионах, а также на территории Западной Украины такие методы уже не нужны.

Тем более, что усложняют логистику и дезориентируют водителей. И что важно – под угрозой безопасность дорожного движения.

Поэтому в Укравтодоре решили возвращать дорожные знаки, указатели движения и населенных пунктов на место.

Кроме того, сейчас начали восстанавливать дорожную разметку и начали уменьшать количество блокпостов.

Где указатели пока возвращать не будут

Как отметил Алексей Билошицкий, в областях, где продолжаются боевые действия, возвращать таблички точно пока не будут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Государственной таможенной службе дали разъяснение об оформлении евробляхи во время военного положения.

А также рассказывали о том, какие новые правила ввели для украинских водителей.

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Автомобильное движениеУкравтодор