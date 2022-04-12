Дорожные знаки вернут в большинство областей Украины: где указателей пока не будет

Дорожные знаки, а также указатели населенных пунктов и направление движения убирали или меняли местами в первые дни войны.

Это делали для того, чтобы вражеским войскам затруднить передвижение на чужой местности или замедлить их движение. Нередко украинцы вместо них устанавливали другие, патриотические знаки.

Однако сейчас эта мера борьбы с оккупантами потеряла актуальность. Во многих освобожденных регионах, а также на территории Западной Украины такие методы уже не нужны.

Тем более, что усложняют логистику и дезориентируют водителей. И что важно – под угрозой безопасность дорожного движения.

Поэтому в Укравтодоре решили возвращать дорожные знаки, указатели движения и населенных пунктов на место.

Кроме того, сейчас начали восстанавливать дорожную разметку и начали уменьшать количество блокпостов.

Где указатели пока возвращать не будут

Как отметил Алексей Билошицкий, в областях, где продолжаются боевые действия, возвращать таблички точно пока не будут.