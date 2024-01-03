Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

На що потрібно звертати увагу під час вибору

Під час вибору того чи іншого мобільного телефону потрібно спершу розібратися, для чого саме він вам потрібен і які функції ви плануєте використовувати найчастіше.

Якщо йдеться про недорогий смартфон для спілкування з рідними, друзями й колегами, під час порівняння різних моделей увагу варто звертати на такі характеристики:

операційна система

роздільна здатність та параметри екрана

тип процесора

оперативна пам'ять

вбудована пам'ять

місткість акумулятора

Варіанти бюджетних смартфонів і їхня вартість

Нижче розглянемо низку мобільних телефонів із достатніми для нормальної роботи характеристиками (за версією спеціалізованих видань) та відносно невеликою вартістю.

Samsung Galaxy A03s вартістю від 3 495 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,5

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720

тип процесора - MediaTek MT6765 Helio P35

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 3 Гб або 4 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 32 Гб або 64 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Samsung Galaxy A03s (скріншот: hotline.ua)

Realme C35 вартістю від 4 199 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,6

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080

тип процесора - Unisoc T616

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Realme C35 (скріншот: hotline.ua)

Nokia G22 вартістю від 4 439 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,52

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1200x720

тип процесора - Unisoc T606

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб

місткість акумулятора - 5050 мАг

Лінійка Nokia G22 (скріншот: hotline.ua)

Samsung Galaxy A14 вартістю від 5 190 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,6

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2408x1080

тип процесора - Samsung Exynos або MediaTek Helio Gxx

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 64 Гб або 128 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Samsung Galaxy A14 (скріншот: hotline.ua)

Motorola Moto G23 вартістю від 5 961 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,5

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 1600x720

тип процесора - MediaTek Helio G85

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 8 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Motorola Moto G23 (скріншот: hotline.ua)

Xiaomi Redmi Note 12 5G вартістю від 6 484 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,67

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080

тип процесора - Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 4 Гб або 6 Гб або 8 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 128 Гб або 256 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скріншот: hotline.ua)

Motorola Moto G84 вартістю від 8 339 грн:

операційна система - Android

діагональ екрана (в дюймах) - 6,5

роздільна здатність екрана (в пікселях) - 2400x1080

тип процесора - Qualcomm Snapdragon 695 5G

оперативна пам'ять (в гігабайтах) - 12 Гб

вбудована пам'ять (в гігабайтах) - 256 Гб

місткість акумулятора - 5000 мАг

Лінійка Motorola Moto G84 (скріншот: hotline.ua)