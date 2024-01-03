Для дорослих і дітей. Кращі бюджетні смартфони до 10 тисяч

Вибрати якісний і водночас недорогий мобільний телефон може бути непросто. Проте деякі моделі все ж таки пропонують користувачам достатню функціональність і надійне "залізо" не за всі гроші світу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих бюджетних смартфонів і їхню вартість в Україні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.
Під час вибору того чи іншого мобільного телефону потрібно спершу розібратися, для чого саме він вам потрібен і які функції ви плануєте використовувати найчастіше.
Якщо йдеться про недорогий смартфон для спілкування з рідними, друзями й колегами, під час порівняння різних моделей увагу варто звертати на такі характеристики:
Нижче розглянемо низку мобільних телефонів із достатніми для нормальної роботи характеристиками (за версією спеціалізованих видань) та відносно невеликою вартістю.
Samsung Galaxy A03s вартістю від 3 495 грн:
Лінійка Samsung Galaxy A03s (скріншот: hotline.ua)
Realme C35 вартістю від 4 199 грн:
Лінійка Realme C35 (скріншот: hotline.ua)
Nokia G22 вартістю від 4 439 грн:
Лінійка Nokia G22 (скріншот: hotline.ua)
Samsung Galaxy A14 вартістю від 5 190 грн:
Лінійка Samsung Galaxy A14 (скріншот: hotline.ua)
Motorola Moto G23 вартістю від 5 961 грн:
Лінійка Motorola Moto G23 (скріншот: hotline.ua)
Xiaomi Redmi Note 12 5G вартістю від 6 484 грн:
Лінійка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скріншот: hotline.ua)
Motorola Moto G84 вартістю від 8 339 грн:
Лінійка Motorola Moto G84 (скріншот: hotline.ua)
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