Для взрослых и детей. Лучшие бюджетные смартфоны до 10 тысяч

Выбрать качественный и при этом недорогой мобильный телефон может быть непросто. Однако некоторые модели все же предлагают пользователям достаточную функциональность и надежное "железо" не за все деньги мира.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших бюджетных смартфонов и их стоимости в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.
При выборе того или иного мобильного телефона нужно сначала разобраться, для чего именно он вам нужен и какие функции вы планируете использовать чаще всего.
Если речь идет о недорогом смартфоне для общения с родными, друзьями и коллегами, при сравнении различных моделей внимание следует обращать на следующие характеристики:
Ниже рассмотрим ряд мобильных телефонов с достаточными для нормальной работы характеристиками (по версии специализированных изданий) и относительно небольшой стоимостью.
Samsung Galaxy A03s стоимостью от 3 495 грн:
Линейка Samsung Galaxy A03s (скриншот: hotline.ua)
Realme C35 стоимостью от 4 199 грн:
Линейка Realme C35 (скриншот: hotline.ua)
Nokia G22 стоимостью от 4 439 грн:
Линейка Nokia G22 (скриншот: hotline.ua)
Samsung Galaxy A14 стоимостью от 5 190 грн:
Линейка Samsung Galaxy A14 (скриншот: hotline.ua)
Motorola Moto G23 стоимостью от 5 961 грн:
Линейка Motorola Moto G23 (скриншот: hotline.ua)
Xiaomi Redmi Note 12 5G стоимостью от 6 484 грн:
Линейка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скриншот: hotline.ua)
Motorola Moto G84 стоимостью от 8 339 грн:
Линейка Motorola Moto G84 (скриншот: hotline.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как вовремя заметить в смартфоне вирус и удалить его навсегда.
Читайте также о лучших смартфонах 2023 года и сколько они стоят в Украине.