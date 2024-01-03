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Для взрослых и детей. Лучшие бюджетные смартфоны до 10 тысяч

При выборе смартфона нужно быть внимательным (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Выбрать качественный и при этом недорогой мобильный телефон может быть непросто. Однако некоторые модели все же предлагают пользователям достаточную функциональность и надежное "железо" не за все деньги мира.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших бюджетных смартфонов и их стоимости в Украине.

При подготовке материала были использованы следующие источники: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.

На что нужно обращать внимание при выборе

При выборе того или иного мобильного телефона нужно сначала разобраться, для чего именно он вам нужен и какие функции вы планируете использовать чаще всего.

Если речь идет о недорогом смартфоне для общения с родными, друзьями и коллегами, при сравнении различных моделей внимание следует обращать на следующие характеристики:

  • операционная система
  • разрешение и параметры экрана
  • тип процессора
  • оперативная память
  • встроенная память
  • емкость аккумулятора

Варианты бюджетных смартфонов и их стоимость

Ниже рассмотрим ряд мобильных телефонов с достаточными для нормальной работы характеристиками (по версии специализированных изданий) и относительно небольшой стоимостью.

Samsung Galaxy A03s стоимостью от 3 495 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
  • разрешение экрана (в пикселях) - 1600x720
  • тип процессора - MediaTek MT6765 Helio P35
  • оперативная память (в гигабайтах) - 3 Гб или 4 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 32 Гб или 64 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Samsung Galaxy A03s (скриншот: hotline.ua)

Realme C35 стоимостью от 4 199 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,6
  • разрешение экрана (в пикселях) - 2408x1080
  • тип процессора - Unisoc T616
  • оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 64 Гб или 128 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Realme C35 (скриншот: hotline.ua)

Nokia G22 стоимостью от 4 439 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,52
  • разрешение экрана (в пикселях) - 1200x720
  • тип процессора - Unisoc T606
  • оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб или 256 Гб
  • емкость аккумулятора - 5050 мАч

Линейка Nokia G22 (скриншот: hotline.ua)

Samsung Galaxy A14 стоимостью от 5 190 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,6
  • разрешение экрана (в пикселях) - 2408x1080
  • тип процессора - Samsung Exynos или MediaTek Helio Gxx
  • оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 64 Гб или 128 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Samsung Galaxy A14 (скриншот: hotline.ua)

Motorola Moto G23 стоимостью от 5 961 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
  • разрешение экрана (в пикселях) - 1600x720
  • тип процессора - MediaTek Helio G85
  • оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 8 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Motorola Moto G23 (скриншот: hotline.ua)

Xiaomi Redmi Note 12 5G стоимостью от 6 484 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,67
  • разрешение экрана (в пикселях) - 2400x1080
  • тип процессора - Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб или 8 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб или 256 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скриншот: hotline.ua)

Motorola Moto G84 стоимостью от 8 339 грн:

  • операционная система - Android
  • диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
  • разрешение экрана (в пикселях) - 2400x1080
  • тип процессора - Qualcomm Snapdragon 695 5G
  • оперативная память (в гигабайтах) - 12 Гб
  • встроенная память (в гигабайтах) - 256 Гб
  • емкость аккумулятора - 5000 мАч

Линейка Motorola Moto G84 (скриншот: hotline.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как вовремя заметить в смартфоне вирус и удалить его навсегда.

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