Для взрослых и детей. Лучшие бюджетные смартфоны до 10 тысяч
Выбрать качественный и при этом недорогой мобильный телефон может быть непросто. Однако некоторые модели все же предлагают пользователям достаточную функциональность и надежное "железо" не за все деньги мира.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде лучших бюджетных смартфонов и их стоимости в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: TechRadar, Tech Advisor, Android Police.
На что нужно обращать внимание при выборе
При выборе того или иного мобильного телефона нужно сначала разобраться, для чего именно он вам нужен и какие функции вы планируете использовать чаще всего.
Если речь идет о недорогом смартфоне для общения с родными, друзьями и коллегами, при сравнении различных моделей внимание следует обращать на следующие характеристики:
- операционная система
- разрешение и параметры экрана
- тип процессора
- оперативная память
- встроенная память
- емкость аккумулятора
Варианты бюджетных смартфонов и их стоимость
Ниже рассмотрим ряд мобильных телефонов с достаточными для нормальной работы характеристиками (по версии специализированных изданий) и относительно небольшой стоимостью.
Samsung Galaxy A03s стоимостью от 3 495 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
- разрешение экрана (в пикселях) - 1600x720
- тип процессора - MediaTek MT6765 Helio P35
- оперативная память (в гигабайтах) - 3 Гб или 4 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 32 Гб или 64 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Samsung Galaxy A03s (скриншот: hotline.ua)
Realme C35 стоимостью от 4 199 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,6
- разрешение экрана (в пикселях) - 2408x1080
- тип процессора - Unisoc T616
- оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 64 Гб или 128 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Realme C35 (скриншот: hotline.ua)
Nokia G22 стоимостью от 4 439 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,52
- разрешение экрана (в пикселях) - 1200x720
- тип процессора - Unisoc T606
- оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб или 256 Гб
- емкость аккумулятора - 5050 мАч
Линейка Nokia G22 (скриншот: hotline.ua)
Samsung Galaxy A14 стоимостью от 5 190 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,6
- разрешение экрана (в пикселях) - 2408x1080
- тип процессора - Samsung Exynos или MediaTek Helio Gxx
- оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 64 Гб или 128 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Samsung Galaxy A14 (скриншот: hotline.ua)
Motorola Moto G23 стоимостью от 5 961 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
- разрешение экрана (в пикселях) - 1600x720
- тип процессора - MediaTek Helio G85
- оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 8 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Motorola Moto G23 (скриншот: hotline.ua)
Xiaomi Redmi Note 12 5G стоимостью от 6 484 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,67
- разрешение экрана (в пикселях) - 2400x1080
- тип процессора - Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- оперативная память (в гигабайтах) - 4 Гб или 6 Гб или 8 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 128 Гб или 256 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Xiaomi Redmi Note 12 5G (скриншот: hotline.ua)
Motorola Moto G84 стоимостью от 8 339 грн:
- операционная система - Android
- диагональ экрана (в дюймах) - 6,5
- разрешение экрана (в пикселях) - 2400x1080
- тип процессора - Qualcomm Snapdragon 695 5G
- оперативная память (в гигабайтах) - 12 Гб
- встроенная память (в гигабайтах) - 256 Гб
- емкость аккумулятора - 5000 мАч
Линейка Motorola Moto G84 (скриншот: hotline.ua)
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