Дорого - не означає корисно: тренер розповів правду про популярні продукти

Порівняння продуктів

"Здорове харчування - дорого" - доволі часто так думають люди, які ніколи і не рахували вартість свіжих продуктів, які насичують і дають користь. До того ж є "аналоги", які значно дорожчі, також в ціну закладено кошти на просування даних товарів.

М'ясо

Основа раціону - це білок, візьмемо, до прикладу, шмат мʼяса або птиці.

Зі 100 г мʼяса або птиці ви отримаєте 22-25 г, білків, жирів там мінімум в районі 2-5 г на 100 г і вуглеводів там немає.

В 100 г сосисок білків орієнтовно 10-11 г, що є у 2 рази менше ніж в шматку мʼяса, жирів орієнтовно 20 г, залежно від виробника, що в 4-10 разів більше, ніж в мʼясі нежирному.

Жирність мʼяса птиці можна обирати залежно від частинки тушки, а з чого та "ковбаса чи сосиски - залишається загадкою".

Важливо, що мʼясні вироби або жирні, або дуже жирні. Вуглеводів зазвичай там мінімум, хіба цукор додадуть до смаку.

До того ж такі продукти повинні довго зберігатись, тому там ще э різного роду консерванти, барвники та підсилювачі смаку.

Гранола

Гранола - це суміш пластівців: вівсянка, пшениця, ячмінь з додаванням сушених фруктів і цукру або меду, згущеного молока і це все запікається.

Вартість такого продукту в 4-5 разів дорожча за звичайну плющену вівсянку чи іншу крупу. До того ж в гранолі багато незрозумілих інгредієнтів низької якості і непотрібних, таких як цукор, мед і сиропи.

Калорійність висока, глікемічний індекс, який дає ситість, високий. Тому після споживання граноли ви швидко зголоднієте.

Дешевше і корисніше буде обрати вівсянку та додати сухофрукти, кисломолочний сир або протеїновий порошок.

Сирки глазуровані

У 100 г такого продукту:

білків - 14 г

жирів - 20 г

вуглеводи - 30 г

калорійність на 100 г - 360 ккал

"Де тут здорове харчування? Цей продукт язик не повертається назвати білковим, якщо жиру більше, ніж білка, а вуглеводів ще більше, то виходить це вуглеводний продукт?" - зазначив експерт.

У звичайному кисломолочному сирі у 100 г міститься: