Дорого - не означає корисно: тренер розповів правду про популярні продукти

Багато людей помилково вважають, що здорове харчування потребує багато коштів. Тренер назвав популярні дорогі продукти, які містять більше шкоди, ніж користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
"Здорове харчування - дорого" - доволі часто так думають люди, які ніколи і не рахували вартість свіжих продуктів, які насичують і дають користь. До того ж є "аналоги", які значно дорожчі, також в ціну закладено кошти на просування даних товарів.
Основа раціону - це білок, візьмемо, до прикладу, шмат мʼяса або птиці.
Зі 100 г мʼяса або птиці ви отримаєте 22-25 г, білків, жирів там мінімум в районі 2-5 г на 100 г і вуглеводів там немає.
В 100 г сосисок білків орієнтовно 10-11 г, що є у 2 рази менше ніж в шматку мʼяса, жирів орієнтовно 20 г, залежно від виробника, що в 4-10 разів більше, ніж в мʼясі нежирному.
Жирність мʼяса птиці можна обирати залежно від частинки тушки, а з чого та "ковбаса чи сосиски - залишається загадкою".
Важливо, що мʼясні вироби або жирні, або дуже жирні. Вуглеводів зазвичай там мінімум, хіба цукор додадуть до смаку.
До того ж такі продукти повинні довго зберігатись, тому там ще э різного роду консерванти, барвники та підсилювачі смаку.
Гранола - це суміш пластівців: вівсянка, пшениця, ячмінь з додаванням сушених фруктів і цукру або меду, згущеного молока і це все запікається.
Вартість такого продукту в 4-5 разів дорожча за звичайну плющену вівсянку чи іншу крупу. До того ж в гранолі багато незрозумілих інгредієнтів низької якості і непотрібних, таких як цукор, мед і сиропи.
Калорійність висока, глікемічний індекс, який дає ситість, високий. Тому після споживання граноли ви швидко зголоднієте.
Дешевше і корисніше буде обрати вівсянку та додати сухофрукти, кисломолочний сир або протеїновий порошок.
У 100 г такого продукту:
"Де тут здорове харчування? Цей продукт язик не повертається назвати білковим, якщо жиру більше, ніж білка, а вуглеводів ще більше, то виходить це вуглеводний продукт?" - зазначив експерт.
У звичайному кисломолочному сирі у 100 г міститься:
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