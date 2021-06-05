По дорогам Киева провезли самолет: не там припарковался (видео)

В Киеве самолет в сопровождении спецтехники проехал по улицам.
Видео опубликовали в telegram-канале dtp.kiev.ua.
Известно, что самолет провезли в ночь на субботу, 5 июня, по Воздухофлотскому проспекту, что ведет к аэропорту "Киев". Как видно на видео, из-за этого было заторможено движение другого транспорта.
"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут ... самолет", - говорится в подписи к видеоролику.
В комментариях пользователи пишут, что самолет якобы не там припарковался, и теперь его эвакуируют.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы на греческие острова из Киева. В частности, на острова Корфу, Родос и Ираклион.
Также запустили авиарейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.