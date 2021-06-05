По дорогам Киева провезли самолет: не там припарковался (видео)

Известно, что самолет провезли в ночь на субботу, 5 июня, по Воздухофлотскому проспекту, что ведет к аэропорту "Киев". Как видно на видео, из-за этого было заторможено движение другого транспорта.



"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут ... самолет", - говорится в подписи к видеоролику.

В комментариях пользователи пишут, что самолет якобы не там припарковался, и теперь его эвакуируют.