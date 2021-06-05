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По дорогам Киева провезли самолет: не там припарковался (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве самолет в сопровождении спецтехники проехал по улицам.

Видео опубликовали в telegram-канале dtp.kiev.ua.

Известно, что самолет провезли в ночь на субботу, 5 июня, по Воздухофлотскому проспекту, что ведет к аэропорту "Киев". Как видно на видео, из-за этого было заторможено движение другого транспорта.

"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут ... самолет", - говорится в подписи к видеоролику.

В комментариях пользователи пишут, что самолет якобы не там припарковался, и теперь его эвакуируют.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы на греческие острова из Киева. В частности, на острова Корфу, Родос и Ираклион.

Также запустили авиарейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

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