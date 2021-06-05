RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дорогами Києва провезли літак: не там припаркувався (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві літак у супроводі спецтехніки проїхав вулицями.

Відео опублікували в telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Відомо, що літак провезли у ніч проти суботи, 5 червня, Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ". Як видно на відео, через це було загальмовано рух іншого транспорту.

"У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак", – ідеться у підписі до відеоролика.

У коментарях користувачі пишуть, що літак нібито не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси на грецькі острови з Києва. Зокрема, на острови Корфу, Родос і Іракліон.

Також запустили авіарейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Літак