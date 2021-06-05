ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

По дорогам Киева провезли самолет: не там припарковался (видео)

Новина українською →
Київ, Суббота 05 июня 2021 19:50
По дорогам Киева провезли самолет: не там припарковался (видео) Фото: по киевским дорогам проехался самолет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве самолет в сопровождении спецтехники проехал по улицам.

Видео опубликовали в telegram-канале dtp.kiev.ua.

Известно, что самолет провезли в ночь на субботу, 5 июня, по Воздухофлотскому проспекту, что ведет к аэропорту "Киев". Как видно на видео, из-за этого было заторможено движение другого транспорта.

"В Киеве на Воздухофлотском проспекте везут ... самолет", - говорится в подписи к видеоролику.

В комментариях пользователи пишут, что самолет якобы не там припарковался, и теперь его эвакуируют.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания SkyUp анонсировала рейсы на греческие острова из Киева. В частности, на острова Корфу, Родос и Ираклион.

Также запустили авиарейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Самолет
LITE
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины