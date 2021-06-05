Дорогами Києва провезли літак: не там припаркувався (відео)

Відомо, що літак провезли у ніч проти суботи, 5 червня, Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ". Як видно на відео, через це було загальмовано рух іншого транспорту.



"У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак", – ідеться у підписі до відеоролика.

У коментарях користувачі пишуть, що літак нібито не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.