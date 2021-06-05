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Дорогами Києва провезли літак: не там припаркувався (відео)

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Київ, Субота 05 червня 2021 19:50
Дорогами Києва провезли літак: не там припаркувався (відео) Фото: київськими дорогами проїхався літак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві літак у супроводі спецтехніки проїхав вулицями.

Відео опублікували в telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Відомо, що літак провезли у ніч проти суботи, 5 червня, Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ". Як видно на відео, через це було загальмовано рух іншого транспорту.

"У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак", – ідеться у підписі до відеоролика.

У коментарях користувачі пишуть, що літак нібито не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси на грецькі острови з Києва. Зокрема, на острови Корфу, Родос і Іракліон.

Також запустили авіарейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.

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