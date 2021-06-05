Дорогами Києва провезли літак: не там припаркувався (відео)
У Києві літак у супроводі спецтехніки проїхав вулицями.
Відео опублікували в telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Відомо, що літак провезли у ніч проти суботи, 5 червня, Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ". Як видно на відео, через це було загальмовано рух іншого транспорту.
"У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак", – ідеться у підписі до відеоролика.
У коментарях користувачі пишуть, що літак нібито не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.
Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси на грецькі острови з Києва. Зокрема, на острови Корфу, Родос і Іракліон.
Також запустили авіарейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.