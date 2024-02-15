На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Знижена видимість

Знак P-33 попереджає водіїв про небезпеку через обмежену видимість на місцевості, що може бути пов'язана з погодніми явищами (туман, дощ, сніг), димом тощо.

Знак P-33 (фото: sgmlegalspain.com)

Дикі тварини

Знак Р-24 - новий попереджувальний знак, який сповіщає водіїв про те, що дорогу можуть переходити дикі тварини. Тут може йтися про різні види диких тварин, але найімовірніше це може бути саме дикий кабан.

Знак P-24 (фото: sgmlegalspain.com)

Пересічені смуги

Знак P-35 попереджає водіїв про небезпеку на тлі близькості ділянки зі злиттям транспорту та розвилкою. Йдеться про те, що різні смуги можуть перетинатися та підвищувати ризик ДТП.

Знак P-35 (фото: sgmlegalspain.com)

Увага: поруч люди похилого віку

Знак P-21b вказує на місця, які часто відвідують літні люди. Він попереджає водіїв про те, що вони перебувають поблизу таких закладів, як будинки для людей похилого віку або реабілітаційні центри для літніх людей.

Знак P-21b (фото: sgmlegalspain.com)

Скутери заборонені

Новий знак R-118 було введено на дорогах Іспанії у зв'язку зі збільшенням кількості електричних самокатів. Він вказує на дороги або зони, де ці транспортні засоби заборонені.

Знак R-118 (фото: sgmlegalspain.com)