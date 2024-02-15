На дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають і як діяти українським водіям

Українці в Іспанії мають бути обережні, адже на дорогах цієї європейської країни з'явились нові знаки, що можуть бути незрозумілими українським водіям.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на SGM Legal Spain розповідає, які нові й оновлені дорожні знаки можна зустріти в Іспанії та що вони означають.
Знак P-33 попереджає водіїв про небезпеку через обмежену видимість на місцевості, що може бути пов'язана з погодніми явищами (туман, дощ, сніг), димом тощо.
Знак P-33 (фото: sgmlegalspain.com)
Знак Р-24 - новий попереджувальний знак, який сповіщає водіїв про те, що дорогу можуть переходити дикі тварини. Тут може йтися про різні види диких тварин, але найімовірніше це може бути саме дикий кабан.
Знак P-24 (фото: sgmlegalspain.com)
Знак P-35 попереджає водіїв про небезпеку на тлі близькості ділянки зі злиттям транспорту та розвилкою. Йдеться про те, що різні смуги можуть перетинатися та підвищувати ризик ДТП.
Знак P-35 (фото: sgmlegalspain.com)
Знак P-21b вказує на місця, які часто відвідують літні люди. Він попереджає водіїв про те, що вони перебувають поблизу таких закладів, як будинки для людей похилого віку або реабілітаційні центри для літніх людей.
Знак P-21b (фото: sgmlegalspain.com)
Новий знак R-118 було введено на дорогах Іспанії у зв'язку зі збільшенням кількості електричних самокатів. Він вказує на дороги або зони, де ці транспортні засоби заборонені.
Знак R-118 (фото: sgmlegalspain.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нові дорожні знаки з'являться в Україні, оскільки Кабмін вніс зміни в ПДР.
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