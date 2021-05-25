На дорогах Украины заметили новейший Rolls-Royce Ghost за 11 млн: фото красавца

Новейший Rolls-Royce Ghost 2021 года заметили на улицах Одессы. Не исключено, что это первый седан второго поколения этой модели, купленный в Украине.
Об этом информирует topgir.
Роскошное авто сейчас стоит около 400 тысяч долларов, что равняется 11 миллионам гривен.
Авто стояло припаркованным на одной из улиц города, кто его владелец - не уточняется.
Rolls-Royce Ghost 2021 сохранил свой привычный дизайн, но при этом вырос аж до 5,5 метров в длину. Культовую модель можно опознать по новым фарам, оборудованным лазерной оптикой.
Внутри салона классическая отделка кожей и деревом сочетается с современной виртуальной приборной панелью. Кроме того, появились парковочный автопилот и система ночного видения.
Фото: В Одессе заметили новый Rolls-Royce Ghost 2021 (topgir)
Новый Rolls-Royce Ghost 2021 получил 6,75-литровый V12 твин-турбо от внедорожника Cullinan. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с и развивает 250 км/ч.
Седан также имеет полноуправляемое шасси и пневматическую подвеску с функцией сканирования дороги.
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Также украинцам назвали модели авто с пробегом, которые можно смело покупать, ведь они поражают своей надежностью при сравнительно недорогой цене.