На дорогах Украины полностью поменяют навигацию: появились фото

Укравтодор анонсировал замену дорожных знаков (коллаж: РБК-Украина)

В Украине планируют оновить дорожную навигацию после капитального ремонта магистралей

На украинских дорогах скоро появятся новые дорожные знаки. Новая навигация уже появилась во Львовской области, а в планах Укравтодора обновить еще две магистрали.

Суть инноваций заключается в том, чтобы после тотального обновления дорог - за пять лет правительство планирует отремонтировать 24 тысячи километров дорог, а до конца этого года - 4,2 тысячи.

Новые дорожные знаки помогут автомобилистам лучше ориентироваться на местности и лучше планировать маршруты. А от качества навигации напрямую зависит безопасность участников дорожного движения. Об этом в Facebook написал глава Укравтодора Александр Кубраков и показал образец одного из знаков.

В Украине обновят дорожные знаки (фото: facebook.com/Alexander Kubrakov)

"Мне трудно представить, чтобы сейчас, после того как будут обновлены тысячи километров дорог, на них будут установлены знаки старого образца", - обозначил он.

В планах обновить навигацию на маршруте Киев - Днепр (Н-31), Северодонецк - КПП Станица Луганская, Киев - Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

В марте этого года в Службе автомобильных дорог во Львовской области показали обновленные знаки.

Во Львовской области поменяли знаки (фото: facebook.com/LV.UKRAVTODOR)

Ранее сообщалось, что "Укравтодор" начал проверку мостов, и оказалось что только 2% из них исправны.

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Автор: Светлана Мащенко