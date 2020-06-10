На дорогах України повністю поміняють навігацію: з'явилися фото

Укравтодор анонсував заміну дорожніх знаків (колаж: РБК-Україна)

В Україні планують оновити дорожню навігацію після капітального ремонту магістралей

На українських дорогах скоро з'являться нові дорожні знаки. Нова навігація вже з'явилася у Львівській області, а в планах Укравтодору оновити ще дві магістралі.

Суть інновацій полягає в тому, щоб після тотального оновлення доріг - за п'ять років уряд планує відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг, а до кінця цього року - 4,2 тисячі.

Нові дорожні знаки допоможуть автомобілістам краще орієнтуватися на місцевості і краще планувати маршрути. А від якості навігації безпосередньо залежить безпека учасників дорожнього руху. Про це у Facebook написав глава Укравтодору Олександр Кубраков і показав зразок одного зі знаків.

В Україні поновлять дорожні знаки (фото: facebook.com/Alexander Kubrakov)

"Мені важко уявити, щоб зараз, після того як будуть оновлені тисячі кілометрів доріг, на них будуть встановлені знаки старого зразка", - зазначив він.

У планах оновити навігацію на маршруті Київ - Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк - КПП Станиця Луганська, Київ - Знам'янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.

У березні цього року у Службі автомобільних доріг у Львівській області показали оновлені знаки.

У Львівській області замінили знаки (фото: facebook.com/LV.UKRAVTODOR)

Раніше повідомлялося, що "Укравтодор" почав перевірку мостів, і виявилося, що тільки 2% з них справні.

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Автор: Светлана Мащенко