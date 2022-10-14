"Дорога додому": у Львові з'явився 30-метровий мурал про місто-герой Маріуполь (фото)

Новий мурал з'явився на будівлі на площі Галицькій, розташований біля центру підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Автором стінопису став Дмитро Вовк із Маріуполя. Нинішній мурал - його перша робота у Львові.

У Львові на площі Галицькій відкрили мурал про Маріуполь (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

На створення вуличного живопису пішло близько двох тижнів. Як зазначає сам художник, завершити мурал міг і швидше, але постійні повітряні тривоги відтягували момент закінчення роботи.

На муралі "Дорога додому" є експозиції, присвячені Азовсталі, площі Свободи та Миру, зруйнованому російськими бомбами драмтеатру та будинкам зі шпилем.

Мурал "Дорога додому", присвячений Маріуполю (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, це - ознака жаху та воєнних злочинів, які скоїла країна-агресор РФ в українському місті.

"Вони зруйнували драматичний театр у той час, коли там перебувала моя мама з моїм братом та татом. Вони ховались там та рятували свої життя. Цю будівлю зруйнували, скинувши на неї з літака дві бомби. Тепер все це - про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, аби перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України", - зазначив градоначальник.

До відкриття муралу долучились мери Львова Андрій Садовий та Маріуполя Вадим Бойченко (фото: Роман Балук і Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)