Австралийский художник угодил в скандал со своим муралом для украинцев: он просто хотел "содействовать миру"

Художник из Мельбурна Питер Ситон оказался в центре грандиозного скандала. В южной части города, возле Центрального делового центра Мельбурна художник изобразил мурал с названием Peace Before Pieces (Мир, до того, как он распался на куски).

Что не так с этим муралом и почему Питеру Ситону пришлось срочно закрашивать свое произведение - читайте в материале ниже.

Питер Ситон - обычный уличный художник из Мельбурна. Он рисует красивые муралы и известен в Австралии. Питер хотел поддержать народ Украины и создал мурал Peace Before Pieces.

Как указал Питер на своей странице - "Любовь к народу Украины. Я надеюсь, что мы сможем обрести мир и положить конец этому ненужному кровопролитию".

Кроме самого мурала, Ситон создал NFT этой работы и деньги от продаж планировал пожертвовать организации World Beyond War. Но, как говорится, "что-то пошло не так".

А вот и изображение этого мурала:

Первым на этот рисунок отреагировал посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко. Он назвал рисунок крайне оскорбительным для украинцев и отметил, что автор мурала "ничего не понимает о вторжении Российской Федерации в Украину".

"Показывать объятия русского и украинского солдат - крайне оскорбительно для украинцев. Художник ничего не понимает о вторжении РФ в Украину, и очень досадно видеть, что это сделано было без консультаций с украинским сообществом в Мельбурне", - написал Мирошниченко в своем Twitter и призвал немедленно уничтожить эту работу.

А далее на художника набросились пользователи сети, которые были чрезвычайно возмущены. Автору картины быстро объяснили, что его работа по сути поставила знак равенства между действиями и целями Украины и России.

Ситону рассказали, что это приблизительно как будто обнимаются насильник и жертва - во время преступления, евреи с нацистами и так далее.

Питер Ситон понял, что совершил ошибку и записал видео с извинениями для всех украинцев. Он сказал, что не имеет отношения к каким-либо российским организациям и всего лишь хотел "содействовать миру".

А после этого он пошел к своему муралу и полностью его закрасил, потратив на это почти два дня.

"Я приношу свои искренние извинения украинскому народу, если я его оскорбил. И очевидно, я их оскорбил, обидел, и это не было моим намерением. Мое намерение состояло в том, чтобы содействовать миру", - сказал художник.

Кстати, как сообщает Daily Mail, организация Art 4 Ukraine Australia предупредила Синтона на этапе консультаций, что мурал может стать оскорбительным для украинцев. Но художник решил продолжить свою работу, несмотря на "призывы к разуму".

Когда мурал уже был почти готов, Синтона попросили убрать флаги Украины и РФ, а вместо этого изобразить что-то, что поддерживает мир во всем мире. Но художник снова настоял на своем и подчеркнул, что не несет агрессию и поддерживает идею мира в своей работе.