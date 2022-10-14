"Дорога домой": во Львове появился 30-метровый мурал о городе-герое Мариуполе (фото)

Во Львове в День защитников и защитниц Украины открыли мурал в честь Мариуполя - 30-метровая стенопись под названием "Дорога домой" показывает эпизоды героической обороны этой твердыни на Азове, ее мужественных воинов и жителей, разрушенные российскими оккупантами дома, локации и объекты.

Об этом 14 октября передали в пресс-службе Львовского городского совета.

Новый мурал появился на здании на площади Галицкой, и расположен он возле центра поддержки переселенцев "Я - Мариуполь".

Автором стенописи стал Дмитрий Вовк из Мариуполя. Нынешний мурал - его первая работа во Львове.

Во Львове на площади Галицкой открыли мурал о Мариуполе (фото: Роман Балук и Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

На создание уличной живописи ушло около двух недель. Как подчеркивает сам художник, завершить мурал он мог и быстрее, но постоянные воздушные тревоги оттягивали момент окончания работы.

На мурале "Дорога домой" есть экспозиции, посвященные Азовстали, площади Свободы и Мира, разрушенному российскими бомбами драмтеатру и домам со шпилем.

Мурал "Дорога домой", посвященный Мариуполю (фото: Роман Балук и Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, это - признак ужаса и военных преступлений, которые совершила страна-агрессор РФ в украинском городе.

"Они разрушили драматический театр в то время, когда там находилась моя мама с моим братом и папой. Они укрывались там и спасали свои жизни. Это здание разрушили, сбросив на него с самолета две бомбы. Теперь все это - о нашем желании: в каком бы городе мы ни были, у нас есть наш путь домой. Мы хотим, чтобы победа наступила как можно быстрее и над Мариуполем взвился флаг Украины", - отметил градоначальник.

К открытию мурала присоединились мэры Львова Андрей Садовый и Мариуполя Вадим Бойченко (фото: Роман Балук и Роман Кайман / city-adm.lviv.ua)