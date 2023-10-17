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Дорофєєва відповіла на чутки про роман з олігархом: "З тюрьми мені писав"

Вівторок 17 жовтня 2023 13:15
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Дорофєєва відповіла на чутки про роман з олігархом: "З тюрьми мені писав" Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Про співачку Надю Дорофєєву постійно ходять якісь чутки. Одна з них стосується її начебто таємничого роману з олігархом. Поговорювали, що він спілкувався зі знаменитостю з тюрьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для "Люкс ФМ".

Дорофєєва відповіла на чутки

За словами екссолістки гурту "Время и Стекло", найбільше чуток про неї почали вигадувати після її розлучення з Володимиром Дантесом.

"Дуже багато чого несуть неправди. Я була шокована тим, коли сталося розлучення. Боже! Що тільки не писали і не придумували. Дуже багато брехні. Про мене завжди казали: "Боже, Надя не скандальна взагалі така" і тут на тобі! Розлучилася. І дійсно дуже багато нісенітниць писали", - поділилася Надя.

Дорофєєва відповіла на чутки про роман з олігархом: &quot;З тюрьми мені писав&quot;

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також артистка прокоментувала плітки про те, що у неї був роман із заможнім чоловіком.

"Нещодавно я бачила програму, в якій розповідали, що у мене відносини з якимось олігархом. Який мені з тюрми… Я не розумію, як це люди створюють, просто цікаво, що люди вірять в це", - здивувалася співачка.

Дорофєєва відповіла на чутки про роман з олігархом: &quot;З тюрьми мені писав&quot;

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва додала, що намагається на подібне реагувати з посмішкою.

"Реагувати, викладати, що я сміюсь, бо це дійсно неправда. Це як чутки про вагітність. Я не знаю, звідки вони взагалі беруться", - заявила зірка.

Нещодавно Євген Клопотенко заінтригував новиною про одруження.

Також Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі екс-прокурора і працівниці ДБР.

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Надя Дорофеєва звезды шоу-бизнеса