Дорофєєва показала, який вигляд мала 25 років тому (фото)

Співачка Надя Дорофєєва показала, який вигляд мала у дитинстві. Зірка поділилася з фанами знімком, зробленим 25 років тому.

Так, артистка розповіла, що фото було зроблене під час її першої фотосесії.

На ній вона позує перед об’єктивом із зачіскою у стилі гофре, підкресленими губами та яскраво нафарбованими віями.

"Це моя перша фотосесія. Мені тут 9 років, і як ви бачите та як пишуть в інтернетах, у мене вже наколоті губи", - поділилася співачка.

Дорофєєва додала, що тоді її родина потрапила до рук шахраїв, які виманювали гроші в людей шляхом обману.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ця зйомка коштувала моїй родині 2500 гривень - на той момент космічна сума! І як виявилося згодом, ми потрапили на шахраїв, які з багатьох сімей виманювали гроші, вдаючи, що вони якесь там агентство, яке потім допомагає в модельній та артистичній кар'єрі. Був цілий скандал потім по телеку, і їх закрили", - поділилася Надя.

“У нас залишилося 10 класних фото, спогад про поїздку до Києва та розуміння, що кожен крок, навіть невдалий - важливий. Кожна ситуація дає нам безцінні уроки – і ти ними користуєшся, чи ні. Перший урок, який я винесла з цього - олівець для губ сильно збільшує губи, навіть без уколів. А другий та основний – якщо ти хочеш досягти своєї мрії, не скаржся на обставини довкола. Твою мрію ніхто, крім тебе, не здійснить, просто вставай і роби!", - написала вона.