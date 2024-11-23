Дорофєєва та її мама зі сльозами зустрілися в Києві. Щемливе відео

Співачка Надя Дорофєєва не любить говорити про свою родину. Але 22 листопада зірку помітили поруч з мамою, яку вона майже ніколи не показує у соцмережах. Подейкують, що жінка живе у тимчасово окупованому Криму.

Дорофєєва зустрілася з мамою

Так, 22 листопада співачка дала "сольник" у Палаці спорту. Ця подія була дуже важливою для Наді. І виявилося, що підтримати Дорофєєву прийшла її мама - Ольга.

Через те, що співачка народилася та виросла у Криму, а нині її мама дуже рідко з'являється на публіці, мережею вже давно "гуляють" чутки про те, найрідніша для Наді людина і досі мешкає у тимчасово окупованому Сімферополі. Втім, сама зірка це ніяк не коментує.

Мама Дорофєєвої (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

"На концерт до DOROFEEVA завітала її мама. Нещодавно співачка присвятила їй пісню "Вкрали (Мамо)", яка під час шоу не прозвучала. Співачка називає тему сім’ї дуже болючою та особистою, тому не коментує все що з нею пов’язане. Ймовірно, мама виконавиці продовжує жити в рідному Сімферополі, який в окупації вже десять років", - зазначається у Telegram-каналі "Музвар".

На відео, яке в Stories показав музичний оглядач Роман Бутурлінов, мама Дорофєєвої зустрічала доньку зі сльозами. Вони щемливо обійнялися та не приховували, що дуже раді бачити одна одну.

Що відомо про родину Дорофєєвої

Батьки співачки розлучилися, коли Надя була маленькою. Її матір потім вийшла за іншого, цей чоловік став для Дорофєєвої вітчимом.

Мама та вітчим Дорофєєвої (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Також вона підтримувала стосунки з рідним татом.

Як виглядає мама Дорофєєвої (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Вона навчалася у Сімферополі, потім вирушила до Києва. Також Дорофєєва намагалася побудувати кар'єру в РФ, де також працювала. У 2010 році вона стала виступати з Позитивом у складі гурту "Время и стекло".

Дорофєєва з мамою (фото: instagram.com/mama.dorofeeva)

Її матір увесь цей час мешкала в Криму. До 2019 року жінка вела соцмережі й часто публікувала фото з донькою. Втім, після початку повномасштабної війни мама Дорофєєвої не повідомляла, де вона нині мешкає. У 2023 році жінка з'являлася на спільних фото з Надією, але чи переїхала вона до Києва - залишається загадкою.

"Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. Я так сумую за сім'єю і мрію зустрітися. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїжджали до мене до Києва. Для мене це великий біль та дуже складна тема. Моя сім'я - це найважливіше, що в мене є", - казала співачка у 2022 році.