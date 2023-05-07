Не допускайте такого у своєму житті: 7 звичок, які призводять до бідності

Спосіб нашого мислення напряму впливає на доходи та вміння заощаджувати. Звичайно немає єдиного секрету, дізнавшись який, ви одразу станете мільйонером. Втім корекція деяких моментів у вашій поведінці може посприяти покращенню фінансового становища

Про це розповіла експерт у сфері фінансів Дарина Совенко на своїй сторінці в Instagram.

Ви мало знайомитеся з людьми

Якщо у вас мало знайомих, то і як результат у вас мала кількість зв'язків. Але правильні люди у вашому житті максимально важливі. Адже 50% вашого успіху формують саме вони, 40% - ваші думки, і тільки 10% - ваші знання.

Вважаєте, що гроші заробляються тільки важкою працею

Думки впливають на ваш фінансовий стан. Якщо ви вважаєте, що гроші заробляються тільки важкою працею, то так воно і буде. Ваше життя - це відображення того, що у вашій голові.

Переживаєте, що про вас подумають інші

Ви багато думаєте про те, що про вас подумають інші і через це ви нічого не робите.

Боїтеся зробити помилку

Люди не розуміють, якщо вони вже роблять цю помилку, то й одночасно роблять великий крок до перемоги над проблемою. Помилятися - нормально.

Не делегуєте роботу і домашні справи

Повірте, є люди, які зроблять певну роботу краще за вас. Тому відразу наймайте експертів. Не витрачайте часу та фінансів на новачків. Саме це допоможе вам швидко вирости.

Ви забагато думаєте

Вчіться вимикати перфекціонізм, цю спрагу до ідеальності. Це важка справа, але потрібна. Краще просто почати, ніж чекати від себе ідеальності. З досвідом та практикою прийде краща якість.

Концентруєтеся на негативі, в тому числі на конкурентах

Зосереджуєтеся на шумі, замість того, щоб налаштуватися, як на позитив, так і на отримання користі з кожної ситуації. Змушуйте мозок працювати на вас, а не знищувати вас. Змушуйте його відбирати корисну інформацію зі світу, помічати ідеї, знання та плюсувати їх до своїх.