Не допускайте такого в своей жизни: 7 привычек, которые приводят к бедности

Образ нашего мышления напрямую влияет на доходы. Конечно нет единого секрета, узнав который, вы сразу станете миллионером. Однако коррекция некоторых моментов в вашем поведении может способствовать улучшению финансового положения.

Об этом рассказала эксперт в сфере финансов Дарья Совенко на своей странице в Instagram.

Вы мало знакомитесь с людьми

Если у вас мало знакомых, то как результат у вас и мало связей. Но правильные люди в вашей жизни очень важны. Ведь 50% вашего успеха формируют именно они, 40% - ваши мысли, и только 10% - ваши знания.

Считаете, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом

Мысли влияют на ваше финансовое состояние. Если вы считаете, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом, то так оно и будет. Ваша жизнь - это отражение того, что в вашей голове.

Переживаете, что о вас подумают другие

Вы много думаете о том, что о вас подумают другие и поэтому вы ничего не делаете.

Боитесь сделать ошибку

Люди не понимают, если они уже делают эту ошибку, то и одновременно делают большой шаг к победе над проблемой. Ошибаться - нормально.

Не делегируете работу и домашние дела

Поверьте, есть люди, которые сделают определенную работу лучше вас. Поэтому сразу нанимайте экспертов. Не тратьте время и финансы на новичков. Именно это поможет вам быстро вырасти.

Вы слишком много думаете

Учитесь выключать перфекционизм, эту жажду идеальности. Это тяжелое дело, знаю, но нужно. Лучше просто начать, чем ждать от себя идеальности. С опытом и практикой придет лучшее качество.

Концентрируетесь на негативе, в том числе на конкурентах

Сосредотачиваетесь на шуме, вместо того, чтобы настроиться, как на позитив, так и на извлечение пользы из каждой ситуации. Вынуждайте мозг работать на вас, а не уничтожать вас. Заставляйте его отбирать полезную информацию из мира, подмечать идеи, знания и плюсовать их к своим.