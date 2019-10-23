Я не допущу! Разгневанный Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны пройти проверку на детекторе лжи. Об этом президент Украины написал на своей Facebook-странице.

При этом, гарант заверил, что не допустит "раздора и раскола" внутри партии "Слуга народа". Также Зеленский сказал, что ни одно заявление и ни одна информационная операция мимо него не проходит. Даже когда он находится за пределами Украины с рабочими визитами.

"Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуга народа" и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины", - написал Зеленский.

Президнет считает, что пройти проверку на детекторе лжи должны все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и если окажется, что кто-то из нардепов брал деньги за голосование на комитете, то этими народными избранниками будут заниматься антикоррупционные органы.

"Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они ни были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - заявил президент.

По мнению Зеленского, такой механизм - простой и прозрачный. И гораздо лучше, чем "выяснение отношений через социальные сети и Telegram-каналы".

"Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - так вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - резюмировал Зеленский.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)