Допрыгались: в Харькове спасатели сняли с крыши юных любительниц экстрима

В Харькове две девушки-подростка залезли на крышу торгового центра и не смогли спуститься самостоятельно. За помощью они обратились в полицию. Инцидент произошел в понедельник, 15 июля, около 21:30.

В ГСЧС отметили, что девушки 2002 и 2003 года рождения сначала залезли на крышу шестиэтажного здания, а уже с него спрыгнули на крышу пятиэтажки.

Взобраться обратно они уже не смогли и таким образом застряли на крыше ТЦ.

Фото: kh.dsns.gov.ua

"Освобождение" девушек у спасателей заняло около 20 минут. Для эвакуации им понадобилась автолестница.

Инцидент обошелся без жертв. Подростков передали родителям, а обстоятельства их поступка будет выяснять полиция.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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