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Под Киевом маршрутка врезалась в легковушку: есть жертвы, 17 пострадавших (видео)

STYLERПроисшествия    15.07.2019 - 08:15
Под Киевом маршрутка врезалась в легковушку: есть жертвы, 17 пострадавших (видео)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Масштабная авария на Житомирской трассе произошла утром 15 июля

Под Киевом на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП, которое забрало три жизни, еще 17 человек пострадали. Рано утром 15 июля около села Гуровщина на 34-м км трассы столкнулись маршрутка Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo. Об этом передает "Информатор".

В результате инцидента полицейские перекрыли участок трассы - авто пропускают лишь по половине дороги.

На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС, приехали несколько карет "скорой", медики оказывают помощь пострадавшим.

Водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте. Позже стало известно, что в "скорой" по дороге в больницу скончался еще один мужчина, которій также был в Ford.

 

 Под Киевом на на Житомирской трассе произошло смертельное ДТП (Фото: скриншот)

Пострадавшие из микроавтобуса, который перевозил людей из Львова в Киев, получили травмы разной степени тяжести. Водителя маршрутки госпитализировали.

Автобус от силы удара после столкновения снес отбойник.

 В ДТП под Киевом погибли 2 человека, еще 18 пострадали (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В комментариях к сообщению пользователи сети ужасаются произошедшим и высказывают мнение, что микроавтобус мог превысить скорость.

  • Вечно гоняют эти маршрутки;
  • Я просто в шоке;
  • Вроде и не высокосный год...

Под Киевом маршрутка врезалась в легковушку: есть жертвы, 17 пострадавших (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 13 июля под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla и ВАЗ-2109 13 июля, в результате которого погибла женщина и были травмированы еще четыре человека. Как выяснилось позже, авария произошла по вине бизнесмена Алексея Сердюкова, руководителя местной областной партии "Слуга народа". 

Также мы писали о том, что 14 июля под Николаевом автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей. 

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