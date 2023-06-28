Допоможуть залишатися молодими як можна довше: 5 жіночих вітамінів, які варто включити в раціон

Вітаміни необхідні для функціонування нашого організму. Від них залежить не лише наше самочуття і метальне здоров'я, а й зовнішній вигляд.

Про те, які жіночі вітаміни допоможуть бути здоровими та залишатися молодими, розповіла дієтолог Світлана Павлюк у своєму Instagram.

Вітамін Д3

Вітамін Д3 - головний помічник для жінок. Він позитивно впливає на здоров‘я волосся, нігтів, мозку, кісток, серця і всього організму вцілому. При дефіциті приймати не менше 5 тисяч одиниць дозування та підбирається вітамін лише після здачі аналізів.

Омега 3

Омега 3 вважається найкращою подружкою будь-якої жінки. Бажаєте мати чисту та сяячу шкіру та блискуче волосся? Омега допоможе! Добове дозування вітаміну не менше 1000 мг. Його приймати потрібно 3 місяці потім 1 місяць перерви.

Магній

Всі знають, що магній допомагає боротися зі стресом. Його варто приймати, особливо після 40 років. В організмі жінки в такий період відбувається гормональна перебудова, тіло готується до нового етапу та знаходиться у стресі.

Колаген

Як відомо, наша шкіра залишається пружною, коли в організмі достатньо колагену. Цей вітамін є секретом не лише відмінної шкіри, а й гарного волосся та міцних нігтів. Також бажано, щоб у складі був вітамін С.

Вітамін С

Вітамін С не лише підвищує імунітет та допомагає боротися з хворобами, а й також бере участь в синтезі колагену та захищає організм від старіння.