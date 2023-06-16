6 масок для обличчя з продуктів, які є на кожній кухні

Якщо хочеться влаштувати невеликі спа-процедури, то можна заглянути у свій холодильник. Все тому, що там можна знайти корисні продукти не тільки для шлунка, але і для обличчя.

Які маски для обличчя можна зробити з продуктів, які є в холодильнику - читайте на Styler нижче .

Яєчний білок

Щоб покращити мікроциркуляцію та наситити шкіру обличчя протеїнами, знадобляться яєчні білки.

Необхідно білок відділити від жовтка та збити його в пінку. Отриманий засіб нанесіть на шкіру та змийте через 10 хвилин.

Авокадо

Така маска буде особливо ефективною для сухої шкіри. Необхідно змішати м’якоть половини авокадо і 1 ч. л. меду.

Авокадо зволожить шкіру та забезпечить антибактеріальну дію.

Морква

Такий овоч добре зволожує шкіру та позитивно на неї впливає. Щоб зробити маску, потрібно натерти моркву на терці і змішати із сирим жовтком. Потім нанесіть на шкіру на 10 хв. і змийте теплою водою.

Манна крупа

Прибрати чорні цятки зі шкіри можна за допомогою м'якого пілінгу для сухої і чутливої ​​шкіри. Змішайте по 1 с. л. манної крупи та мелених вівсяних пластівців, додайте 2 ч. л. сметани, 1 ч. л. оливкової олії і яєчний жовток.

Суміш нанесіть на шкіру та залиште на 15 хвилин. За цей час маска повинна підсушитися. Після цього змийте теплою водою.

Сметана

Щоб шкіра довше залишалася еластичною і молодою, можна вдома зробити маску зі сметани і куркуми. Для цього потрібно змішати пів ч. л. спеції з 2 с. л. сметани.

Таку маску варто наносити перед сном.

Квасоля

Щоб зробити шкіру матовою, можна використати маску з квасолі. Замочіть білу квасолю на ніч, а на ранок перетріть її в пюре, додавши в суміш 1 с. л. оливкової олії та 1 ч. л. лимонного соку.

Перш ніж використовувати такі маски, важливо знати: