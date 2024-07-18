Допоможуть рости або знищать врожай: найкращі і найгірші "сусіди" баклажанів

Що можна саджати біля баклажанів

Хоча краще не саджати баклажани на ділянку, де до цього вирощувались пасльонові, представники цієї ж родини є непоганими сусідами. А певні квіти та трави своїм ароматом відлякують паразитів.

Квасоля

Баклажан і квасоля досить добре "ладнають", не пригнічуючи ріст один одного. Радше навпаки - адже квасоля покращує якість ґрунту, збагачуючи його азотом.

Цибуля

Не надто приємний запах цибулі насправді робить її чудовою сусідкою для баклажанів.

Ця рослина відлякує шкідників, тож може допомогти захистити врожай баклажанів від кліщів та попелиці

Базилік

Базилік не лише надає духмяного аромату стравам, а й подобається корисним комахам, наприклад, бджолам. Крім цього, вважають, що базилік може покращити смак баклажанів.

Орегано

Орегано - ще одна класична спеція для приготування, рослини якої приваблюють бджіл. А от комахи-шкідники оминають орегано - і, відповідно, сусідні овочеві культури.

М'ята

Запах м'яти подобається комахам-запилювачам, що загалом позитивно впливає на врожайність сусідніх рослин.

Також м'ята відлякує шкідників, таких як попелиця. Однак м'ята може досить агресивно розростатись, тому її ліпше вирощувати в горщиках, розмістивши їх поміж рослин баклажанів.

Чорнобривці

Чорнобривці - не лише барвиста прикраса саду чи городу. Насправді у цієї рослини є практичні властивості - її запах відлякує шкідників, зокрема нематодів, що живляться баклажанами.

Водночас чорнобривці приваблюють щитівок, які знищують попелицю.

Що не саджати поруч з баклажанами

Деякі овочеві культури можуть страждати на одну і ту ж саму хворобу - або приваблювати певних шкідників.

Томати

Що томати, що баклажани мають спільні захворювання - а також нерідко потерпають від однакових шкідників.

Таким чином, якщо одна з культур захворіє, можна втратити врожай і сусіднього овочу. Крім цього, помідори більш стійкі до засухи, і потребують більше світла, аніж баклажани.

Картопля

Баклажан, як і картопля - улюблена їжа відомого смугастого шкідника - колорадського жука.

Впоратися з цим паразитом буде складніше, якщо він буде не на одній ділянці. Тому найкращий варіант - уникати такого "сусідства".

Перець

Хоча перець - не найгірший сусід для баклажанів, а вимоги щодо догляду досить схожі, рекомендують не садити їх надто близько.

Мінімальна відстань між ділянками цих овочів має становити 70-80 см - тоді обидві культури будуть добре розвиватися.