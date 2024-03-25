Допоможуть оцінити стан серця: кардіолог назвала важливі для організму аналізи

Для здоров'я серця необхідно проходити регулярний огляд. Стан серцево-судинної системи можна оцінити за допомогою аналізів крові.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які аналізи допоможуть оцінити стан серця.
При написанні використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та сайт Центру громадського здоров'я.
За словами лікаря, у більшості людей, які не приймають додатково в таблетках або добавках аналіз буде нижче референтних значень.
Завдяки ньому можна виявити відхилення, які скерують лікаря у правильний напрям для подальших обстеженнях.
Сюди відносять феритин, сироваткове залізо та трансферин.
Лікар зазначила, що такий аналіз дуже актуальний для жінок, адже чоловіки, як правило, рідше страждають на нестачу заліза. Випадіння волосся, втома, вʼялість - це все починається з цього аналізу.
Панель щитовидної залози - ТТГ, вільні Т3 та Т4, АТПО, АТТГ.
Мова йде про загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ, сечова кислота, сечовина, креатинін, ліпаза, білірубін та його фракції.
Такий аналіз дасть інформацію про загальний холестерин, ліпопротеїди низької та високої щільності, тригліцериди.
Це один з головних факторів ризику серцево-судинних захворювань.
Кардіолог також каже, що необхідно також здати загальний аналіз сечі.
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