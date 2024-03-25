Допоможуть оцінити стан серця: кардіолог назвала важливі для організму аналізи

Які аналізи допоможуть оцінити стан серця

Вітамін D

За словами лікаря, у більшості людей, які не приймають додатково в таблетках або добавках аналіз буде нижче референтних значень.

Загальний аналіз крові

Завдяки ньому можна виявити відхилення, які скерують лікаря у правильний напрям для подальших обстеженнях.

Панель заліза

Сюди відносять феритин, сироваткове залізо та трансферин.

Лікар зазначила, що такий аналіз дуже актуальний для жінок, адже чоловіки, як правило, рідше страждають на нестачу заліза. Випадіння волосся, втома, вʼялість - це все починається з цього аналізу.

Щитоподібна залоза

Панель щитовидної залози - ТТГ, вільні Т3 та Т4, АТПО, АТТГ.

Біохімічний аналіз крові

Мова йде про загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, ГГТ, сечова кислота, сечовина, креатинін, ліпаза, білірубін та його фракції.

Ліпідограма

Такий аналіз дасть інформацію про загальний холестерин, ліпопротеїди низької та високої щільності, тригліцериди.

Гомоцистеїн

Це один з головних факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Кардіолог також каже, що необхідно також здати загальний аналіз сечі.

Які звички сприяють здоров'ю серця

Президент Асоціації дієтологів України Олег Швець розповів, що можна зробити вже сьогодні, щоб бути здоровішими: