Помогут оценить состояние сердца: кардиолог назвала важные для организма анализы

Для здоровья сердца необходимо проходить регулярный осмотр. Состояние сердечно-сосудистой системы можно оценить с помощью анализов крови.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие анализы помогут оценить состояние сердца.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Центра общественного здоровья.
По словам врача, у большинства людей, не принимающих дополнительно в таблетках или добавках анализ будет ниже референтных значений.
Благодаря нему можно обнаружить отклонения, которые направят врача в правильное направление для дальнейших обследований.
Сюда относятся ферритин, сывороточное железо и трансферрин.
Врач отметила, что такой анализ очень актуален для женщин, ведь мужчины, как правило, реже страдают недостатком железа. Выпадение волос, усталость, дряблость - это все начинается с этого анализа.
Панель щитовидной железы - ТТГ, свободные Т3 и Т4, АТПО, АТТГ.
Речь идет об общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, мочевая кислота, мочевина, креатинин, липаза, билирубин и его фракции.
Такой анализ даст информацию об общем холестерине, липопротеидах низкой и высокой плотности, триглицеридах.
Это один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог также говорит, что необходимо сдать общий анализ мочи.
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