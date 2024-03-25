Помогут оценить состояние сердца: кардиолог назвала важные для организма анализы

Какие анализы помогут оценить состояние сердца

Витамин D

По словам врача, у большинства людей, не принимающих дополнительно в таблетках или добавках анализ будет ниже референтных значений.

Общий анализ крови

Благодаря нему можно обнаружить отклонения, которые направят врача в правильное направление для дальнейших обследований.

Панель железа

Сюда относятся ферритин, сывороточное железо и трансферрин.

Врач отметила, что такой анализ очень актуален для женщин, ведь мужчины, как правило, реже страдают недостатком железа. Выпадение волос, усталость, дряблость - это все начинается с этого анализа.

Щитовидная железа

Панель щитовидной железы - ТТГ, свободные Т3 и Т4, АТПО, АТТГ.

Биохимический анализ крови

Речь идет об общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, ГГТ, мочевая кислота, мочевина, креатинин, липаза, билирубин и его фракции.

Липидограмма

Такой анализ даст информацию об общем холестерине, липопротеидах низкой и высокой плотности, триглицеридах.

Гомоцистеин

Это один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог также говорит, что необходимо сдать общий анализ мочи.

Какие привычки способствуют здоровью сердца

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец рассказал, что можно сделать уже сегодня, чтобы быть здоровее: