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"Допоможи мені". 12-річна ізраїльська дівчинка надіслала голосове повідомлення мамі, коли її викрали бойовики ХАМАС

ХАМАС викрав 12-річну дівчинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ізраїльська мама, яка збожеволіла від горя, розповіла, що їй довелося слухати, як ХАМАС викрав її маленьку дочку та маму похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Історія 12-річної ізраїльтянки, яку викрав ХАМАС

53-річна Галіт Дан була всього за п'ять миль, коли її налякана дочка, 12-річна Нойя, прошепотіла в останньому повідомленні: "Допоможи мені".

Галіт із дочкою Ноєю (Скріншот)

Передбачається, що Ноя та її 80-річна бабуся Кармела були взяті як заручники палестинськими бойовиками.

За словами Галіт, вона відвезла Ною на ночівлю до бабусі лише за кілька годин до нападу ХАМАС.

Коли 7 жовтня вранці почалося вторгнення до Ізраїлю, Галіт побігла до кімнати разом із вітчимом Ної та її іншою дочкою Томаль, дев'яти років.

Нойя з бабусею (Скріншот)

Потім Галіт отримала несамовите голосове повідомлення від дочки: "Мамо, мені страшно". У домі є люди, допоможіть мені". З того часу про неї та її бабусю нічого не було чути.

Є побоювання, що вони дитина та бабуся входять до числа 150 осіб, взятих як заручники у бункерах Гази, яким ХАМАС загрожує розстрілом на відео.

"Це невимовний біль. Моя маленька дівчинка пішла ночувати зі своєю бабусею і писала нам повідомлення, поки ці тварини прийшли за ними. Ми дуже сподіваємося, що вони залишаться наживо", - розповіла мама дівчинки.

 

Читайте також, ХАМАС обламав зуби об 25-річну ізраїльтянку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сім'ю ізраїльтян, які вбили сімох терористів, щоб захистити своїх дітей.

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