RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Помоги мне". 12-летняя израильская девочка отправила голосовое сообщение маме, когда ее выкрали боевики ХАМАС

ХАМАС выкрал 12-летнюю девочку (коллаж РБК-УКраина)
Автор: Людмила Жукова

Обезумевшая от горя израильская мама рассказала, что ей пришлось слушать, как ХАМАС похитил ее маленькую дочь и пожилую маму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

История 12-летней израильтянки, которую выкрал ХАМАС

53-летняя Галит Дан была всего в пяти милях, когда ее напуганная дочь, 12-летняя Нойя, прошептала в последнем сообщении: "Помоги мне". 

Галит с дочерью Ноей (Скриншот)

Предполагается, что Ноя и ее 80-летняя бабушка Кармела были взяты в качестве заложников палестинскими боевиками.

По словам Галит, она отвезла Ною на ночевку к бабушке всего за несколько часов до нападения ХАМАС.

Когда 7 октября утром началось вторжение в Израиль, Галит побежала в комнату вместе с отчимом Нои и ее другой дочерью Томаль, девяти лет.

Нойя с бабушкой (Скриншот)

Затем Галит получила душераздирающее голосовое сообщение от дочери: "Мама, мне страшно". В доме есть люди, помогите мне". С тех пор о ней и ее бабушке ничего не было слышно.

Есть опасения, что они ребенок и бабушка входят в число 150 человек, взятых в качестве заложников в бункерах Газы, которым ХАМАС угрожает расстрелом на видео.

"Это неописуемая боль. Моя маленькая девочка пошла ночевать со своей бабушкой и писала нам сообщения, пока эти животные пришли за ними. Мы очень надеемся, что они останутся вживых",  - рассказала мама девочки.

 

Читайте также, ХАМАС обломал зубы о 25-летнюю израильтянку.

Напомним, ранее мы рассказывали о семье израильтян, которые убили семерых террористов, чтобы защитить своих детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль