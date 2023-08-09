Цю функцію потрібно вимикати на телефоні, щоб захистити батарею та вберегти дані

У яких місцях погане покриття мережі 4G

В місці з поганим покриттям LTE, перехід на 3G підключення допоможе не тільки суттєво підвищити якість зв’язку, а й збереже заряд батареї.

Зокрема, якщо не вимкнути 4G, пристрій буде постійно "моніторити" наявність вишок LTE і "перестрибувати" на більш доступні стандарти в залежності від пріоритету та сили їхнього сигналу. Однак, це буде збільшувати витрати енергії акумулятора.

Тому, щоб цього уникнути, у меню "вибір мережі" потрібно натиснути "тільки 3G" або "тільки 2G", якщо інтернет зовсім не потрібний.

Велика завантаженість мережі 4G

У густонаселених районах та в години великої завантаженості мереж 4G якість зв’язку знижується. Перехід на 3G допоможе покращити швидкість з'єднання мережі.

Інтернет

Коли тарифний план передбачає обмеження на споживання та роздачу трафіку, перехід на мережу 3G допоможе уникнути витрат.

Передача даних

Існує думка, що мережі 4G більш схильні до кібератак, ніж їхні попередники. Причина в проблемах передачі 4G пакетів на рівні перевірки їх цілісності.

При передачі даних через мережі четвертого покоління хакерам простіше перехоплювати пакети даних.

Нічний час

Багато програм використовують інтернет навіть у фоновому режимі роботи телефону. Це витрачає трафік і заряд акумулятора. Уникнути цього допоможе щонайменше відключення режиму 4G на смартфоні вночі.

Як дізнатися, чи підтримує телефон 4G

Є більш простий варіант, але він не підходить для всіх моделей смартфонів. Найчастіше вибір варіанту мобільного інтернету робиться в розділі "мережа".

Там ви можете знайти такі режими, як LTE/2G/3G/. У цьому випадку LTE - 4G. Але в деяких моделях смартфонів є підтримка 4G, але в налаштуваннях її знайти не так просто.

Щоб швидко перевірити свій телефон, ви можете використовувати спеціальні коди операторів. Просто введіть комбінацію та натисніть кнопку дзвінка: