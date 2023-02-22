Допоможе у критичних ситуаціях: які дані повинні мати сім'ї захисників України

Сім'ї українських військовослужбовців, які на війні захищають батьківщину від російських окупантів, повинні мати певні дані про своїх рідних на фронті. Наявність таких відомостей допоможе родичам у разі критичних ситуацій.

Який це перелік документів, пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець у своєму Telegram .

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що "володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути".

Які дані слід мати рідним українських Захисників:

ПІБ,

дата народження;

копія паспорта;

контактні дані за місцем постійної дислокації військової частини;

контактні дані військкомату, з якого було мобілізовано воїна;

назву та номер військової частини або підрозділу проходження служби;

посада, звання військово-облікової спеціальності (якщо відомо);

ідентифікаційний номер, номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відсканована копія) чи жетону;

прізвище, ім'я, по батькові та контакти товаришів по службі, побратимів;

ПІБ і контакти безпосереднього командира;

ПІБ та контакти командира частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

Омбудсмен також рекомендує тим, хто не володіє будь-якими даними із переліку, дізнатися та уточнити їх при нагоді у самого українського захисника.