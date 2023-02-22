Поможет в критических ситуациях: какие данные должны иметь семьи защитников Украины
Семьи украинских военнослужащих, которые на войне защищают родину от российских оккупантов, должны иметь определенные данные о своих родных на фронте. Наличие таких сведений поможет родственникам в случае критических ситуаций.
Какой это перечень документов, объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что "владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть".
Какие данные следует иметь родным украинских Защитников:
- ФИО,
- дата рождения;
- копия паспорта;
- контактные данные по месту постоянной дислокации воинской части;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован воин;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- должность, звание военно-учетной специальности (если известно);
- идентификационный номер, номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
- фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, побратимов;
- ФИО и контакты непосредственного командира;
- ФИО и контакты командира части;
- телефон горячей линии части, бригады, группировки.
Омбудсмен также рекомендует тем, кто не владеет какими-либо данными из перечня, узнать и уточнить их при случае у самого украинского защитника.
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