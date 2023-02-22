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Поможет в критических ситуациях: какие данные должны иметь семьи защитников Украины

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 21:17
Поможет в критических ситуациях: какие данные должны иметь семьи защитников Украины Фото: омбудсмен напомнил семьям бойцов ВСУ о важном перечне данных (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Семьи украинских военнослужащих, которые на войне защищают родину от российских оккупантов, должны иметь определенные данные о своих родных на фронте. Наличие таких сведений поможет родственникам в случае критических ситуаций.

Какой это перечень документов, объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что "владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть".

Какие данные следует иметь родным украинских Защитников:

  • ФИО,
  • дата рождения;
  • копия паспорта;
  • контактные данные по месту постоянной дислокации воинской части;
  • контактные данные военкомата, из которого был мобилизован воин;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • должность, звание военно-учетной специальности (если известно);
  • идентификационный номер, номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;
  • фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, побратимов;
  • ФИО и контакты непосредственного командира;
  • ФИО и контакты командира части;
  • телефон горячей линии части, бригады, группировки.

Омбудсмен также рекомендует тем, кто не владеет какими-либо данными из перечня, узнать и уточнить их при случае у самого украинского защитника.

Ранее мы рассказывали, кто после изменения в Украине с 1 февраля выплат бойцам Сил обороны и сотрудникам системы МВД сейчас получает свыше 100 тысяч гривен.

А также писали, куда обращаться украинским военным со сложными переломами для бесплатных операций.

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