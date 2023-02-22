Поможет в критических ситуациях: какие данные должны иметь семьи защитников Украины

Семьи украинских военнослужащих, которые на войне защищают родину от российских оккупантов, должны иметь определенные данные о своих родных на фронте. Наличие таких сведений поможет родственникам в случае критических ситуаций.

Какой это перечень документов, объяснил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram .

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что "владение этими данными поможет семье в критических ситуациях, которые могут возникнуть".

Какие данные следует иметь родным украинских Защитников:

ФИО,

дата рождения;

копия паспорта;

контактные данные по месту постоянной дислокации воинской части;

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован воин;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

должность, звание военно-учетной специальности (если известно);

идентификационный номер, номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетона;

фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев, побратимов;

ФИО и контакты непосредственного командира;

ФИО и контакты командира части;

телефон горячей линии части, бригады, группировки.

Омбудсмен также рекомендует тем, кто не владеет какими-либо данными из перечня, узнать и уточнить их при случае у самого украинского защитника.