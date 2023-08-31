Допомогу на оздоровлення дітей можна отримати восени: як це зробити і яку суму дадуть

В Україні вже три місяці діє програма "Оздоровлення". У рамках цієї програми батьки можуть оформити виплати для відпочинку дітей. Таку допомогу виділяють дітям з уразливих сімей.

Хто має право на виплату, як подати на цю допомогу та яку суму виплатять - читайте у матеріалі Styler.

Хто може отримати допомогу на оздоровлення

Претендувати на путівки можуть діти віком від 7 до 18 років із малозабезпечених сімей. Також допомога на відпочинок надається дітям з інвалідністю та з багатодітних сімей.

Для отримання має бути виконано дві умови одночасно:

1. Сім'я отримує допомогу малозабезпеченій сім'ї.

2. Дитина віком від 7 до 18 років перебуває на обліку як пільговик та інформація щодо неї знаходиться в Реєстрі пільговиків з чинною категорією "Дитина з багатодітної сім'ї"

Або

2. Дитина віком від 7 до 18 років має інвалідність (крім категорії А)

Перевірити, чи маєте право на виплату для відпочинку чи оздоровлення можна за цим посиланням.

Як виплачують допомогу

Держава надає гроші батькам на відпочинок та оздоровлення дітей. При цьому батьки можуть самостійно вибрати заклад для дитини.

Путівки надаються на 14 днів - для відпочинку, на 21 день - для оздоровлення.

Допомогу надають у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років - це сума у 14 165 гривень.

Як отримати допомогу

Відкрити картку в АТ КБ ПриватБанк зі спеціальним режимом використання.

Чекати на зарахування коштів на рахунок.

У розділі "Пошук закладу" на сайті "ЕОздоровлення" поставити галочку біля "Е-Оздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)" та натиснути кнопку "Шукати".

Вибрати заклад зі списку, ознайомитись з інформацією про нього та натиснути "Подати заявку".

Вказати свої особисті дані та натиснути кнопку "Перевірити у списку".

Вказати дані про дитину, яку хочете оздоровити у вибраному закладі, та заповнити заявку.

Перевірити дані та натиснути "Подати заявку". Після цього слід очікувати зворотного зв'язку від закладу. Якщо цього не станеться, слід зв'язатися з ним самостійно.

Прибути до закладу на вказану дату.

Сплатити путівку отриманою в ПриватБанку карткою.

Важливо! Використати кошти необхідно протягом трьох місяців з дня зарахування коштів. Тобто якщо вам зарахують кошти у жовтні, то ви повинні будете купити путівку до 25 грудня.

За будь-якою додатковою інформацією слід звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Також це потрібно зробити у тому випадку, якщо сім'я належить до зазначених категорій, але ще не оформляла відповідного статусу.