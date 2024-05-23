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За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете швидко редагувати тексти на iPhone

Прискоріть редагування тексту за допомогою прихованого трекпаду iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Навігація та редагування тексту на вашому iPhone іноді можуть здаватися незручними, особливо коли потрібно точно встановити курсор. На щастя, Apple впровадила приховану функцію у віртуальну клавіатуру, яка може значно спростити це завдання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, який пов'язаний із продукцією Apple.

Як швидко редагувати тексти на iPhone

Наступного разу, коли ви писатимете щось довше і вам потрібно буде повернутися і щось змінити, просто натисніть і утримуйте пробіл. Екранна клавіатура перетвориться на трекпад, за допомогою якого ви зможете керувати курсором. Це дозволяє швидко переміщатися текстом, легко переміщуючи курсор у будь-яке потрібне місце.

Як швидко редагувати тексти на iPhone (MacRumors)

Але це ще не все. Якщо ви торкнетесь трекпада іншим пальцем у цьому режимі, ви також зможете виділяти фрагменти тексту. Така подвійна функціональність робить редагування та коригування тексту на вашому iPhone дуже простим. Спробуйте наступного разу, коли ви друкуєте повідомлення або нотатку.

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