За допомогою цього простого лайфхаку ви зможете швидко редагувати тексти на iPhone

Як швидко редагувати тексти на iPhone

Наступного разу, коли ви писатимете щось довше і вам потрібно буде повернутися і щось змінити, просто натисніть і утримуйте пробіл. Екранна клавіатура перетвориться на трекпад, за допомогою якого ви зможете керувати курсором. Це дозволяє швидко переміщатися текстом, легко переміщуючи курсор у будь-яке потрібне місце.

Як швидко редагувати тексти на iPhone (MacRumors)

Але це ще не все. Якщо ви торкнетесь трекпада іншим пальцем у цьому режимі, ви також зможете виділяти фрагменти тексту. Така подвійна функціональність робить редагування та коригування тексту на вашому iPhone дуже простим. Спробуйте наступного разу, коли ви друкуєте повідомлення або нотатку.