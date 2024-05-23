С помощью этого простого лайфхака вы сможете быстро редактировать тексты на iPhone

Как быстро редактировать тексты на iPhone

В следующий раз, когда вы будете писать что-то более длинное и вам нужно будет вернуться и что-то изменить, просто нажмите и удерживайте пробел. Экранная клавиатура превратится в трекпад, с помощью которого вы сможете управлять курсором. Это позволяет быстро перемещаться по тексту, легко перемещая курсор в любое нужное место.

Как быстро редактировать тексты на iPhone (MacRumors)

Но это еще не все. Если вы коснетесь трекпада другим пальцем в этом режиме, вы также сможете выделять фрагменты текста. Такая двойная функциональность делает редактирование и корректировку текста на вашем iPhone очень простыми. Попробуйте в следующий раз, когда будете печатать сообщение или заметку.