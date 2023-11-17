Не без допомоги Януковича. Українська співачка зізналась, як заробила на квартиру у 18 років

Як Міла Нітіч заробила на квартиру

У 2009 році артистка була учасницею восьмого міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля".

Звідти вона повернулася з призом від Алли Пугачової "Золота Алла" - 50 тисячами доларів.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Згодом співачка взяла участь у передвиборчій кампанії Віктора Януковича.

"У 2009 році, коли ми повернулися з "Нової хвилі", ми отримали приз від Алли Борисівни - 50 тисяч доларів. І після цього у нас була передвиборча кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Я не буду це приховувати. Чого боятися це говорити, якщо це був 2009 рік", - зізналася зірка.

Також Міла отримала соціальне житло у рідному Хмельницькому, гроші на яке їй дав тогочасний музичний продюсер співачки Володимир Бебешко. На той момент Нітіч було 18 років.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Тривалий час там проживав тато з родиною, але врешті знаменитість прийняла рішення продати квартиру.

"У цій квартирі десь до 19-го року жив мій тато з сім'єю, а потім я прийняла рішення, що я хочу своє житло. Оскільки я на той момент прожила вже дев'ять років у Києві, а у мене нічого свого не було. І ми були на грані розриву з Володимиром Володимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю ту квартиру й роблю перший внесок у квартиру в Ірпені", - додала артистка.

Однак і її вона продала навесні 2023 року. За оселю, яка дивом зберіглася після ракетних ударів РФ, Міла отримала 88 тисяч доларів.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Ці кошти виконавиця планує вкласти у розвиток сольної співочої кар'єри та власного бренду одягу.

"Я до останнього тягнула, я себе вмовляла. Я виставила її на продаж із важким серцем. 93 квадрати без ремонту продала за 88 тисяч доларів. Я повинна була приймати рішення швидко. Зараз я могла б дорожче продати. Зараз для мене той період, коли мені потрібно почати заходити в проєкт, робити пісні. Реанімувати і зробити ребрендинг, з’явитися в медіапросторі", - підсумувала зірка.