Допомога для ВПО: кому потрібно звернутися з заявою для продовження виплат з 1 березня

Кому продовжать виплати автоматично

Кабінет міністрів продовжив ще на 6 місяців автоматично виплати для ВПО, які не мають можливості працювати. А саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн

для осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Кому прийдеться подавати заяву

Певним громадянам з ВПО потрібно буде подати нову заяву, щоб отримати виплати ще на 6 місяців. Це стосується:

малолітньої дитини, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника

вагітних жінок після 30-го тижня вагітності

людей, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу

якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади

особи, яка доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Крім цього, за заявою допомога буде продовжена, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривень: