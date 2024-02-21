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Допомога для ВПО: кому потрібно звернутися з заявою для продовження виплат з 1 березня

Кому з переселенців потрібно подати заяву для відновлення виплат (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З 1 березня 2024 року виплати деяким вимушеним переселенцям будуть продовжені автоматично. Це стосується більшості отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій. Але декому прийдеться звернутися з заявою для нарахування допомоги.

Кому з ВПО виплати продовжать автоматично, а кому потрібно звернутися з заявою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення адвоката Олександра Головченко у Facebook.

Кому продовжать виплати автоматично

Кабінет міністрів продовжив ще на 6 місяців автоматично виплати для ВПО, які не мають можливості працювати. А саме:

  • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн
  • для осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Кому прийдеться подавати заяву

Певним громадянам з ВПО потрібно буде подати нову заяву, щоб отримати виплати ще на 6 місяців. Це стосується:

  • малолітньої дитини, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника
  • вагітних жінок після 30-го тижня вагітності
  • людей, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу
  • якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади
  • особи, яка доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Крім цього, за заявою допомога буде продовжена, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривень:

  • Для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років
  • Або сімей, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім'ї та не виховуються в інтернатних закладах).
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