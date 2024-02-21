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Помощь для ВПЛ: кому нужно обратиться с заявлением для продления выплат с 1 марта

Кому из переселенцев нужно подать заявление для возобновления выплат (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С 1 марта 2024 года выплаты некоторым вынужденным переселенцам будут продолжены автоматически. Это касается большинства получателей, относящихся к наиболее уязвимым категориям. Но некоторым придется обратиться с заявлением для начисления помощи.

Кому из ВПЛ выплаты продолжат автоматически, а кому нужно обратиться с заявлением, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение адвоката Александра Головченко в Facebook.

Кому продолжат выплаты автоматически

Кабинет министров продлил еще на 6 месяцев автоматически выплаты для ВПЛ, у которых нет возможности работать. А именно:

  • для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн
  • для лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Кому придется подавать заявление

Определенным гражданам из ВПЛ нужно будет подать новое заявление, чтобы получить выплаты еще на 6 месяцев. Это касается:

  • малолетнего ребенка, прибывшего в новый регион без сопровождения законного представителя
  • беременных женщин после 30-й недели беременности
  • людей, утративших трудоспособность, но не имеющих права на пенсионную выплату и/или получающих государственную социальную помощь
  • если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, посещающие садики или учебные заведения
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Кроме того, по заявлению помощь будет продлена, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривен:

  • Для лиц трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет
  • Или семей, в которых воспитывается трое и более детей младше 18 лет (при этом все дети проживают в семье и не воспитываются в интернатных учреждениях).
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