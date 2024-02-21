Помощь для ВПЛ: кому нужно обратиться с заявлением для продления выплат с 1 марта

Кому продолжат выплаты автоматически

Кабинет министров продлил еще на 6 месяцев автоматически выплаты для ВПЛ, у которых нет возможности работать. А именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн

для лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Кому придется подавать заявление

Определенным гражданам из ВПЛ нужно будет подать новое заявление, чтобы получить выплаты еще на 6 месяцев. Это касается:

малолетнего ребенка, прибывшего в новый регион без сопровождения законного представителя

беременных женщин после 30-й недели беременности

людей, утративших трудоспособность, но не имеющих права на пенсионную выплату и/или получающих государственную социальную помощь

если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости как безработный или ищущий работу, и при этом в семье есть дети, посещающие садики или учебные заведения

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

Кроме того, по заявлению помощь будет продлена, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривен: