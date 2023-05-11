Допомога молодим батькам: яку фінансову підтримку можна отримати за дитину у 2023 році

В Україні діє система фінансової підтримки молодим батькам за новонароджену дитину. На допомогу можуть розраховувати абсолютно всі українці незалежно від рівня доходу та статусу.
Скільки становить ця сума та як її отримувати - читайте в матеріалі Styler нижче.
Насамперед варто зазначити, що у 2023 році змін у дитячих виплатах не відбулося, адже вони збільшуються разом із прожитковим мінімумом. Оскільки на останній фінансів у цьогорічний бюджет не закладено, дитячі виплати також не зміняться.
Згідно із Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", українські родини можуть розраховувати на допомогу при народженні малюка. Вона становить 41 280 гривень.
Проте зауважте, що не всю цю суму виплачують відразу.
Після народження виплачують 10 320 гривень. Потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 гривень. Виплати на другу дитину залишаються такими ж, як і на першу.
Документи на отримання виплат потрібно оформити протягом року з моменту народження дитини.
Якщо жінка у зв'язку з вагітністю та пологами не працює та зареєстрована в центрі зайнятості, то отримуватиме 671 гривню на місяць.
Самотні матері отримуватимуть грошову допомогу в розмірі:
Стосовно виплат аліментів, то суми такі:
Виплати на дитину можуть отримувати всі батьки незалежно від рівня доходу (фото: Getty Images)
Зробити це можна через застосунок "Дія". Для цього:
Виплати припиняють, якщо:
Крім фінансової допомоги, батьки немовляти також отримують так званий "Пакунок малюка", де є речі першої потреби. Туди входять:
Однак від пакунка можна відмовитися та натомість отримати разову грошову компенсацію розміром 6 816 гривень.
Заяву на отримання пакунка потрібно оформити протягом місяця з дня народження дитини (фото: Freepik)
Якщо ви не отримали пакунок, можете подати заяву на нього не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини. Якщо ж дитина народилася поза межами закладу охорони здоров'я - протягом року з дня народження дитини.
Таким чином якщо ви не отримали допомогу та не плануєте відмовлятися, оформити заяву на нього потрібно протягом місяця.
Багатодітна сім' в Україні - це та, де чоловік і жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей.
Соціальні виплати багатодітним сім'ям так само як і за новороджену дитину залежать від розміру прожиткового мінімуму. Тому у 2023 році допомога багатодітним сім'ям не зміниться та становить 2 684 гривні.
Виплати по багатодітності починаються з місяця подання документів, а не з народження дитини. Крім того, "заднім" числом вони не виплачуються, тому зволікати з оформленням документів не варто.
Грошова допомога у розмірі 1 700 гривень виплачується щомісячно на третю і кожну наступну дитину у сім'ї. Виплати здійснюються до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.
У разі одночасного народження двох і більше дітей, внаслідок чого сім'я набула статусу багатодітної, виплата здійснюється на кожну таку дитину.
Виплату отримує один з батьків, які постійно проживають разом з дитиною.
Раніше ми розповідали, як змінилися вимоги для отримання соціальної допомоги в Україні.
Читайте також, що потрібно зробити пенсіонерам для отримання виплат у 2023 році.