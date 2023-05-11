Помощь молодым родителям: какую финансовую поддержку можно получить за ребенка в 2023 году

Сколько можно получить за новорожденного ребенка

Прежде всего, стоит отметить, что в 2023 году изменений в детских выплатах не произошло, ведь они увеличиваются вместе с прожиточным минимумом. Поскольку на последний финансов в бюджет не заложено, детские выплаты также не изменятся.

Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", украинские семьи могут рассчитывать на помощь при рождении малыша. Она составляет 41 280 гривен.

Однако заметьте, что не всю сумму выплачивают сразу.

После рождения выплачивается 10 320 гривен. Затем в течение 36 месяцев выплачивается по 860 гривен. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого.

Документы на получение выплат следует оформить в течение года с момента рождения ребенка.

Какие выплаты могут получать женщины

Если женщина по беременности и родам не работает и зарегистрирована в центре занятости, то будет получать 671 гривну в месяц.

Одинокие матери будут получать денежную помощь в размере:

до шести лет - 2 272 гривен

6-18 лет - 2 833 гривен

18-23 года (если ребенок продолжает обучение) - 2 684 гривен

Что касается выплат алиментов, то суммы следующие:

Дети до шести лет - 1 136 гривен

Дети 6-18 лет - 1 416,50 гривен

Дети 18-23 лет (если ребенок продолжает обучение) - 1 342 гривен

Выплаты на ребенка могут получать все родители вне зависимости от уровня дохода (фото: Getty Images)

Как оформить помощь на ребенка

Сделать это можно через приложение "Дія". Для этого:

авторизуйтесь и перейдите в раздел "єМалятко"

введите дату рождения ребенка и его происхождение

укажите информацию о родителях ребенка

после родов на телефон мамы приходит номер медвывода. Его нужно указать при оформлении выплат в "Дії"

выберите услугу "Призначення допомоги при народженні дитини"

укажите, кто будет получать средства

определите способ получения денег (почта или карточка)

укажите номер отделения почты или реквизиты счета

Выплаты прекращают, если:

получателя помощи лишили родительских прав

у получателя пособия без лишения родительских прав забрали ребенка

ребенка временно устроили на полное государственное содержание

опекуна освободили от его полномочий по конкретному ребенку

получатель не обеспечивал надлежащими условиями ребенка для его полноценного содержания и воспитания

Можно ли увеличить выплаты на ребенка

Кроме финансовой помощи, родители младенца также получают так называемый "Пакунок малюка", где есть вещи первой потребности. Туда входят:

пеленки

подгузники

детские средства гигиены

средства гигиены для матери

одежда разных размеров

матрас, одеяло, полотенца

развивающие игрушки

термометры, ножницы, расчески

Однако от пакета можно отказаться, а получить разовую денежную компенсацию в размере 6 816 гривен.

Заявление на получение пакета нужно оформить в течение месяца со дня рождения ребенка (фото: Freepik)

Если вы не получили пакет, можете подать заявление на него не позднее 30 календарных дней со дня рождения ребенка. Если же ребенок родился вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.

Таким образом, если вы не получили помощь и не планируете отказываться, оформить заявление на него нужно в течение месяца.

Какую помощь получают многодетные семьи

Многодетная семья в Украине - это та, где мужчина и женщина состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей.

Социальные выплаты многодетным семьям равно как и за новорожденного ребенка зависят от размера прожиточного минимума. Поэтому в 2023 году помощь многодетным семьям не изменится и составляет 2 684 гривны.

Выплаты по многодетности начинаются с месяца подачи документов, а не с рождения ребенка. Кроме того, задним числом они не выплачиваются, поэтому медлить с оформлением документов не стоит.

Если родилась двойня или тройня

Денежная помощь в размере 1 700 гривен выплачивается ежемесячно на третьего и каждого следующего ребенка в семье. Выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет.

В случае одновременного рождения двух и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата производится на каждого такого ребенка.

Выплату получает один из родителей, постоянно проживающих вместе с ребенком.