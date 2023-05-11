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Помощь молодым родителям: какую финансовую поддержку можно получить за ребенка в 2023 году

Сколько платят за новорожденного ребенка в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине действует система финансовой поддержки молодым родителям за новорожденного ребенка. На помощь могут рассчитывать все украинцы независимо от уровня дохода и статуса.

Сколько составляет эта сумма и как ее получать - читайте в материале Styler ниже.

Сколько можно получить за новорожденного ребенка

Прежде всего, стоит отметить, что в 2023 году изменений в детских выплатах не произошло, ведь они увеличиваются вместе с прожиточным минимумом. Поскольку на последний финансов в бюджет не заложено, детские выплаты также не изменятся.

Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", украинские семьи могут рассчитывать на помощь при рождении малыша. Она составляет 41 280 гривен.

Однако заметьте, что не всю сумму выплачивают сразу.

После рождения выплачивается 10 320 гривен. Затем в течение 36 месяцев выплачивается по 860 гривен. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого.

Документы на получение выплат следует оформить в течение года с момента рождения ребенка.

Какие выплаты могут получать женщины

Если женщина по беременности и родам не работает и зарегистрирована в центре занятости, то будет получать 671 гривну в месяц.

Одинокие матери будут получать денежную помощь в размере:

  • до шести лет - 2 272 гривен
  • 6-18 лет - 2 833 гривен
  • 18-23 года (если ребенок продолжает обучение) - 2 684 гривен

Что касается выплат алиментов, то суммы следующие:

  • Дети до шести лет - 1 136 гривен
  • Дети 6-18 лет - 1 416,50 гривен
  • Дети 18-23 лет (если ребенок продолжает обучение) - 1 342 гривен

Выплаты на ребенка могут получать все родители вне зависимости от уровня дохода (фото: Getty Images)

Как оформить помощь на ребенка

Сделать это можно через приложение "Дія". Для этого:

  • авторизуйтесь и перейдите в раздел "єМалятко"
  • введите дату рождения ребенка и его происхождение
  • укажите информацию о родителях ребенка
  • после родов на телефон мамы приходит номер медвывода. Его нужно указать при оформлении выплат в "Дії"
  • выберите услугу "Призначення допомоги при народженні дитини"
  • укажите, кто будет получать средства
  • определите способ получения денег (почта или карточка)
  • укажите номер отделения почты или реквизиты счета

Выплаты прекращают, если:

  • получателя помощи лишили родительских прав
  • у получателя пособия без лишения родительских прав забрали ребенка
  • ребенка временно устроили на полное государственное содержание
  • опекуна освободили от его полномочий по конкретному ребенку
  • получатель не обеспечивал надлежащими условиями ребенка для его полноценного содержания и воспитания

Можно ли увеличить выплаты на ребенка

Кроме финансовой помощи, родители младенца также получают так называемый "Пакунок малюка", где есть вещи первой потребности. Туда входят:

  • пеленки
  • подгузники
  • детские средства гигиены
  • средства гигиены для матери
  • одежда разных размеров
  • матрас, одеяло, полотенца
  • развивающие игрушки
  • термометры, ножницы, расчески

Однако от пакета можно отказаться, а получить разовую денежную компенсацию в размере 6 816 гривен.

Заявление на получение пакета нужно оформить в течение месяца со дня рождения ребенка (фото: Freepik)

Если вы не получили пакет, можете подать заявление на него не позднее 30 календарных дней со дня рождения ребенка. Если же ребенок родился вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.

Таким образом, если вы не получили помощь и не планируете отказываться, оформить заявление на него нужно в течение месяца.

Какую помощь получают многодетные семьи

Многодетная семья в Украине - это та, где мужчина и женщина состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей.

Социальные выплаты многодетным семьям равно как и за новорожденного ребенка зависят от размера прожиточного минимума. Поэтому в 2023 году помощь многодетным семьям не изменится и составляет 2 684 гривны.

Выплаты по многодетности начинаются с месяца подачи документов, а не с рождения ребенка. Кроме того, задним числом они не выплачиваются, поэтому медлить с оформлением документов не стоит.

Если родилась двойня или тройня

Денежная помощь в размере 1 700 гривен выплачивается ежемесячно на третьего и каждого следующего ребенка в семье. Выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет.

В случае одновременного рождения двух и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата производится на каждого такого ребенка.

Выплату получает один из родителей, постоянно проживающих вместе с ребенком.

Ранее мы рассказывали, как изменились требования к получению социальной помощи в Украине.

Читайте также,что нужно сделать пенсионерам для получения выплат в 2023 году.

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