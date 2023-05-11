Помощь молодым родителям: какую финансовую поддержку можно получить за ребенка в 2023 году

В Украине действует система финансовой поддержки молодым родителям за новорожденного ребенка. На помощь могут рассчитывать все украинцы независимо от уровня дохода и статуса.
Сколько составляет эта сумма и как ее получать - читайте в материале Styler ниже.
Прежде всего, стоит отметить, что в 2023 году изменений в детских выплатах не произошло, ведь они увеличиваются вместе с прожиточным минимумом. Поскольку на последний финансов в бюджет не заложено, детские выплаты также не изменятся.
Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", украинские семьи могут рассчитывать на помощь при рождении малыша. Она составляет 41 280 гривен.
Однако заметьте, что не всю сумму выплачивают сразу.
После рождения выплачивается 10 320 гривен. Затем в течение 36 месяцев выплачивается по 860 гривен. Выплаты на второго ребенка остаются такими же, как и на первого.
Документы на получение выплат следует оформить в течение года с момента рождения ребенка.
Если женщина по беременности и родам не работает и зарегистрирована в центре занятости, то будет получать 671 гривну в месяц.
Одинокие матери будут получать денежную помощь в размере:
Что касается выплат алиментов, то суммы следующие:
Выплаты на ребенка могут получать все родители вне зависимости от уровня дохода (фото: Getty Images)
Сделать это можно через приложение "Дія". Для этого:
Выплаты прекращают, если:
Кроме финансовой помощи, родители младенца также получают так называемый "Пакунок малюка", где есть вещи первой потребности. Туда входят:
Однако от пакета можно отказаться, а получить разовую денежную компенсацию в размере 6 816 гривен.
Заявление на получение пакета нужно оформить в течение месяца со дня рождения ребенка (фото: Freepik)
Если вы не получили пакет, можете подать заявление на него не позднее 30 календарных дней со дня рождения ребенка. Если же ребенок родился вне учреждения здравоохранения - в течение года со дня рождения ребенка.
Таким образом, если вы не получили помощь и не планируете отказываться, оформить заявление на него нужно в течение месяца.
Многодетная семья в Украине - это та, где мужчина и женщина состоят в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей.
Социальные выплаты многодетным семьям равно как и за новорожденного ребенка зависят от размера прожиточного минимума. Поэтому в 2023 году помощь многодетным семьям не изменится и составляет 2 684 гривны.
Выплаты по многодетности начинаются с месяца подачи документов, а не с рождения ребенка. Кроме того, задним числом они не выплачиваются, поэтому медлить с оформлением документов не стоит.
Денежная помощь в размере 1 700 гривен выплачивается ежемесячно на третьего и каждого следующего ребенка в семье. Выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет.
В случае одновременного рождения двух и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата производится на каждого такого ребенка.
Выплату получает один из родителей, постоянно проживающих вместе с ребенком.
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