Допомагають відростити довге волосся. 9 продуктів з високим вмістом біотину

Що таке біотин

Він є одним із вітамінів групи B, який відіграє важливу роль у метаболізмі та здоров’ї в цілому.

Дієтолог Дженніфер Б’янкіні розповіла, що біотин також є водорозчинним вітаміном, що означає, що організм його не запасає. Крім того, організм не може виробляти його сам, тому варто отримувати його з їжі.

Біотин відомий завдяки підтримці здорового росту волосся, шкіри та нігтів, тому він міститься в багатьох добавках для краси. Він сприяє здоров’ю волосся, шкіри та нігтів, зміцнюючи кератин - структурний білок, який міститься в цих тканинах.

Він також підтримує функцію нервової системи та необхідний для активності нейромедіаторів, включаючи дофамін і серотонін, що допомагає підтримувати когнітивні функції, регулювати настрій і передавати нервові сигнали.

Щоб отримати всі ці помітні переваги, більшість дорослих повинні прагнути отримувати до приблизно 30 мікрограмів (мкг) біотину на день

Продукти з високим вмістом біотину

Лосось

Лосось багатий біотином та наповнений омега-3 жирними кислотами, які підтримують здоров'я мозку та серця, що робить його корисним доповненням до збалансованої дієти.

В ньому також є багато білка, цинку та селену, що сприяє кращому здоров’ю тканин та імунітету.

Соєві боби

Соєві боби, також відомі як едамаме, багаті різними поживними речовинами, включаючи біотин. Вони містять близько 19,3 мкг біотину на 100 грамів або півсклянки порції.

Вони також є повноцінним рослинним білком, який підтримує ріст і відновлення м'язів, і багаті ізофлавонами, які є антиоксидантами, які підтримують здоров'я серця та метаболізм естрогену.

Яйця

Яєчні жовтки є чудовим джерелом біотину і містять приблизно 10 мкг на одне яйце. Вони також є великим джерелом холіну, який підтримує здоров'я мозку, і високоякісного білка, необхідного для відновлення та росту м'язів.

Яйця також містять вітамін D, який підтримує як імунну систему, так і здоров’я кісток.

Насіння соняшнику

Для рослинних джерел біотину насіння соняшнику є одним із кращих варіантів. Продукт містить 2,6 мкг біотину на 1/4 склянки порції. Вони є чудовим джерелом здорових жирів і магнію, які підтримують нервову функцію та сприяють здоров’ю серцево-судинної системи.

Ці смачні шматочки також сповнені білка та клітковини, тим самим уповільнюють травлення, сповільнюючи реакцію цукру в крові для більш стабільного рівня цукру та енергії після їжі.

Сардини

Сардини містять близько п'яти мкг біотину на банку. Крім того, сардини багаті омега-3 жирними кислотами, які, як відомо, мають протизапальну дію та підтримують здоров'я серця та мозку.

Батат

Продукт містить 2,4 мкг біотину на 1/4 чашки та багатий бета-каротином - попередником вітаміну А, який корисний для здоров’я шкіри та очей.

У бататі також є багато клітковини, яка покращує роботу кишечника та метаболізму.

Яловича печінка

Як червоне м’ясо, яловичина не часто рекомендується як частина здорової дієти. Однак, яловича печінка є одним із найкращих джерел біотину, які ви можете знайти.

Вона забезпечує 30,8 мікрограмів на порцію, що становить 103% добової норми.

Крім того, яловича печінка багата залізом, яке допомагає транспортувати кисень по всьому тілу та підтримує виробництво енергії.

Мигдаль

Одним із найпопулярніших сортів горіхів є мигдаль, завдяки не лише його приголомшливому смаку, але й усім поживним речовинам, якими він може похвалитися, зокрема біотином.

Мигдаль містить приблизно 1,5 мкг біотину на одну чверть склянки. Він також є чудовим джерелом здорових жирів, вітаміну Е та магнію, які необхідні для здоров'я серця та нервової системи.

Мононенасичені жири в мигдалі можуть допомогти знизити "поганий" холестерин. Крім того, мигдаль багатий антиоксидантами, які допомагають зменшити окислювальний стрес і запалення в організмі.

Гриби

Печериці містять приблизно 5,6 мкг біотину на одну чашку порції. Гриби також містять інші вітаміни групи B та антиоксиданти для підтримки енергетичного обміну та імунного здоров'я.

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