Помогают отрастить длинные волосы. 9 продуктов с высоким содержанием биотина

Что такое биотин

Он является одним из витаминов группы B, который играет важную роль в метаболизме и здоровье в целом.

Диетолог Дженнифер Бьянкини рассказала, что биотин также является водорастворимым витамином, что означает, что организм его не запасает. Кроме того, организм не может вырабатывать его сам, поэтому стоит получать его из пищи.

Биотин известен благодаря поддержанию здорового роста волос, кожи и ногтей, поэтому он содержится во многих добавках для красоты. Он способствует здоровью волос, кожи и ногтей, укрепляя кератин - структурный белок, который содержится в этих тканях.

Он также поддерживает функцию нервной системы и необходим для активности нейромедиаторов, включая дофамин и серотонин, что помогает поддерживать когнитивные функции, регулировать настроение и передавать нервные сигналы.

Чтобы получить все эти заметные преимущества, большинство взрослых должны стремиться получать до примерно 30 микрограммов (мкг) биотина в день

Продукты с высоким содержанием биотина

Лосось

Лосось богат биотином и наполнен омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и сердца, что делает его полезным дополнением к сбалансированной диете.

В нем также много белка, цинка и селена, что способствует лучшему здоровью тканей и иммунитета.

Соевые бобы

Соевые бобы, также известные как эдамаме, богаты различными питательными веществами, включая биотин. Они содержат около 19,3 мкг биотина на 100 граммов или полстакана порции.

Они также являются полноценным растительным белком, который поддерживает рост и восстановление мышц, и богаты изофлавонами, которые являются антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и метаболизм эстрогена.

Яйца

Яичные желтки являются отличным источником биотина и содержат примерно 10 мкг на одно яйцо. Они также являются большим источником холина, который поддерживает здоровье мозга, и высококачественного белка, необходимого для восстановления и роста мышц.

Яйца также содержат витамин D, который поддерживает как иммунную систему, так и здоровье костей.

Семена подсолнечника

Для растительных источников биотина семена подсолнечника являются одним из лучших вариантов. Продукт содержит 2,6 мкг биотина на 1/4 стакана порции. Они являются отличным источником здоровых жиров и магния, которые поддерживают нервную функцию и способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Эти вкусные кусочки также полны белка и клетчатки, тем самым замедляют пищеварение, замедляя реакцию сахара в крови для более стабильного уровня сахара и энергии после еды.

Сардины

Сардины содержат около пяти мкг биотина на банку. Кроме того, сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые, как известно, оказывают противовоспалительное действие и поддерживают здоровье сердца и мозга.

Батат

Продукт содержит 2,4 мкг биотина на 1/4 чашки и богат бета-каротином - предшественником витамина А, который полезен для здоровья кожи и глаз.

В батате также есть много клетчатки, которая улучшает работу кишечника и метаболизма.

Говяжья печень

Как красное мясо, говядина не часто рекомендуется как часть здоровой диеты. Однако, говяжья печень является одним из лучших источников биотина, которые вы можете найти.

Она обеспечивает 30,8 микрограммов на порцию, что составляет 103% суточной нормы.

Кроме того, говяжья печень богата железом, которое помогает транспортировать кислород по всему телу и поддерживает производство энергии.

Миндаль

Одним из самых популярных сортов орехов является миндаль, благодаря не только его потрясающему вкусу, но и всем питательным веществам, которыми он может похвастаться, в частности биотином.

Миндаль содержит примерно 1,5 мкг биотина на одну четверть стакана. Он также является отличным источником здоровых жиров, витамина Е и магния, которые необходимы для здоровья сердца и нервной системы.

Мононенасыщенные жиры в миндале могут помочь снизить "плохой" холестерин. Кроме того, миндаль богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление в организме.

Грибы

Шампиньоны содержат примерно 5,6 мкг биотина на одну чашку порции. Грибы также содержат другие витамины группы B и антиоксиданты для поддержания энергетического обмена и иммунного здоровья.

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