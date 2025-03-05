"Не ведіться!" Лікар розповіла всю правду про популярні крапельниці з вітамінами

Крапельниці з вітамінами часто рекламуються клініками та салонами краси, як спосіб для оздоровлення, детоксу, схуднення та проти стресу. Однак, така процедура небезпечна для організму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.
За словами лікаря, крапельниці стали символом "елітного" догляду. Ціна такої процедури сягає від 2 000 до 10 000 грн за один сеанс.
Наукових якісних досліджень щодо безпечності та ефективності вітамінних крапельниць майже немає. Існує лише 155 наукових статей, переважно у вигляді описів окремих випадків або досліджень із малими вибірками й недостовірними висновками.
Неможливо виміряти "свіжість обличчя" після крапельниці чи "відновлення організму", щоб оцінити дію таких чудодійних крапельниць.
Усі звикли вірити, що вітаміни - це здоров’я. Але це не завжди так. Якщо в організмі немає дефіциту, додаткові дози вітамінів не принесуть користі.
Важливо розуміти, що такі крапельниці - не косметична процедура. Їх варто робити лише при медичній необхідності, а не як спосіб омолодитися.
Вони містять такі ризики для здоров'я:
Організм бере рівно стільки вітамінів, скільки потрібно, а надлишок - зазвичай виводить природним шляхом.
Але коли вітаміни вводять внутрішньовенно, вони одразу потрапляють у кров, минаючи природні фільтри - шлунок і печінку. Це може призвести до перенасичення організму, а в деяких випадках - навіть до інтоксикації.
"Оманливе відчуття догляду за здоров'ям за допомогою крапельниць з вітамінами не має нічого спільного зі здоровим глуздом. У більшості випадків це лише маркетинг. Не ведіться на рекламу!" - додала лікар.
Необхідно пам'ятати, що здоров'я - це не годинна процедура, а щоденна рутина, що містить:
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