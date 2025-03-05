"Не ведитесь!" Врач рассказала всю правду о популярных капельницах с витаминами

Чем вредны капельницы с витаминами?

По словам врача, капельницы стали символом "элитного" ухода. Цена такой процедуры достигает от 2 000 до 10 000 грн за один сеанс.

Научных качественных исследований по безопасности и эффективности витаминных капельниц почти нет. Существует лишь 155 научных статей, преимущественно в виде описаний отдельных случаев или исследований с малыми выборками и недостоверными выводами.

Невозможно измерить "свежесть лица" после капельницы или "восстановление организма", чтобы оценить действие таких чудодейственных капельниц.

Все привыкли верить, что витамины - это здоровье. Но это не всегда так. Если в организме нет дефицита, дополнительные дозы витаминов не принесут пользы.

Важно понимать, что такие капельницы - не косметическая процедура. Их стоит делать только при медицинской необходимости, а не как способ омолодиться.

Они содержат следующие риски для здоровья:

Аллергические реакции - реакция может быть мгновенной: от высыпания до анафилактического шока

- реакция может быть мгновенной: от высыпания до анафилактического шока Осложнения - любая манипуляция с венами - это риск для здоровья

- любая манипуляция с венами - это риск для здоровья Перегрузка организма

Действие временное - после одной капельницы действительно можно почувствовать прилив сил, но это не магия, а лишь действие вспомогательных компонентов, таких как глюкоза. Через час все вернется в привычное состояние

Что происходит после приема витаминов с пищей или в таблетках?

Организм берет ровно столько витаминов, сколько нужно, а избыток - обычно выводит естественным путем.

Но когда витамины вводят внутривенно, они сразу попадают в кровь, минуя естественные фильтры - желудок и печень. Это может привести к перенасыщению организма, а в некоторых случаях - даже к интоксикации.

"Обманчивое ощущение ухода за здоровьем с помощью капельниц с витаминами не имеет ничего общего со здравым смыслом. В большинстве случаев это лишь маркетинг. Не ведитесь на рекламу!" - добавила врач.

Необходимо помнить, что здоровье - это не часовая процедура, а ежедневная рутина, включающая в себя:

достаточный сон

физическую активность

заботу о ментальном здоровье

отказ от вредных привычек

сбалансированное питание

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