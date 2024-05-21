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Допомагають боротися зі шкідниками: 5 рослин, які потрібно посадити біля кабачків

Що посадити біля кабачків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кабачки - популярна рослина на грядках. Через неправильну посадку можна залишитися без великого урожаю. Варто знати, які рослини потрібно садити поруч для боротьби з шкідниками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Квасоля

Боби відомі тим, що виділяють у ґрунті азот, а це важливий мінерал для росту та здоров’я рослин. Саме це може призвести до більш міцного росту кабачків і більшої врожайності плодів.

Тому таке сусідство позитивно впливає і на кабачки і може допомогти запобігти виникненню бур’янів навколо.

Часник 

Посадка часнику та кабачків разом може відлякувати шкідників, таких як попелиця завдяки сильному запаху часнику.

Насичений смак часнику також може допомогти кабачкам вирости та зробити їх більш ароматним. До того ж часник може покращити стан ґрунту завдяки своїм природним антибактеріальним і протигрибковим властивостям.

Листя салату 

Салат займає небагато місця і допомагає зменшити кількість бур’янів. Він діє як жива мульча, допомагаючи утримувати вологу, тоді як кабачки створюють тінь для салату.

Редиска

Редис - це невеликі коренеплоди, при спільному вирощуванні з кабачками вони допомагають ґрунту та відлякують шкідників. Редис допомагає розщепити ґрунт і відлякувати кореневих червів.

Кукурудза

Допомагає отримати щедрий врожай кабачків також кукурудза. Висока рослина створює тінь, захищаючи кабачки від сонця, а отже й допомагаючи зберігати вологу у ґрунті під культурою.

Які рослини не варто саджати поряд з кабачками

Насамперед, це гарбузові рослини. Поруч із кабачками не слід вирощувати гарбуз, огірки та перець.

Представники сімейства гарбузових конкуруватимуть між собою за воду та поживні речовини. Також варто зазначити, що у них спільні шкідники та хвороби.

Поганий сусід для кабачків й картопля. Просто картопля забирає з ґрунту всі поживні речовини, а кабачкам нічого не залишається, через це врожай буде маленьким.

 

Раніше ми повідомляли, що робити, коли померзли рослини на городі.

Також ми писали, чи можна на городі садити соняшник.

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