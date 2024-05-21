Помогают бороться с вредителями: 5 растений, которые нужно посадить возле кабачков

Фасоль

Бобы известны тем, что выделяют в почве азот, а это важный минерал для роста и здоровья растений. Именно это может привести к более крепкому росту кабачков и большей урожайности плодов.

Поэтому такое соседство положительно влияет и на кабачки и может помочь предотвратить возникновение сорняков вокруг.

Чеснок

Посадка чеснока и кабачков вместе может отпугнуть вредителей, таких как тля благодаря сильному запаху чеснока.

Насыщенный вкус чеснока может помочь кабачкам вырасти и сделать их более ароматным. К тому же чеснок может улучшить состояние почвы благодаря своим природным антибактериальным и противогрибковым свойствам.

Листья салата

Салат занимает немного места и помогает уменьшить количество сорняков. Он действует как живая мульча, помогая удерживать влагу, в то время как кабачки создают тень для салата.

Редис

Редис - это небольшие корнеплоды, при совместном выращивании с кабачками они помогают почве и отпугивают вредителей. Редис помогает расщепить почву и отпугивать корневые черви.

Кукуруза

Помогает получить щедрый урожай кабачков и кукуруза. Высокое растение создает тень, защищая кабачки от солнца, а значит и помогая сохранять влагу в почве под культурой.

Какие растения не стоит сажать рядом с кабачками

В первую очередь, это тыквенные растения. Рядом с кабачками не следует выращивать тыкву, огурцы и перец.

Представители семейства тыквенных будут конкурировать между собой за воду и питательные вещества. Также следует отметить, что у них общие вредители и болезни.

Плохой сосед для кабачков и картофель. Просто картофель забирает из почвы все питательные вещества, а кабачкам ничего не остается, поэтому урожай будет маленьким.