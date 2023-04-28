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Допомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 16:46
Допомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал Тіна Кароль втрапила в скандал із новим кліпом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

28 квітня, сьогодні, популярна українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на новий трек "Honey & Мед". Проте не встигло відео набрати переглядів, як довкола нього розгорівся гучний скандал. Він полягає в тому, що до створення відео нібито доклали руку росіяни.

Детальніше про можливу співпрацю Тіни Кароль з росіянами - нижче у матеріалі Styler.

Подробиці гучного скандалу

В анонсі нового кліпу на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль відмітила всю команду, троє членів якої виявилися росіянами з Тюмені. Співачка звернулася до американської компанії, на яку працюють громадяни країни-агресора.

Один із них емігрував до США, а двоє - залишаються у Росії.

Допомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандалДопомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандалДопомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандалДопомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандалДопомагали зняти росіяни. Навколо нового кліпу Тіни Кароль розгорівся скандал

Скриншоти: Культурна прачечна

Варто додати, що засновником цієї компанії є українець Генрі Ліпатов, який власне й зрежисував кліп на новий трек поп-діви. Крім української співачки, компанія Ліпатова знімала кліпи для Дженіфер Лопес, Eminen, Linkin Park тощо.

Згодом Тіна Кроль відредагувала свій допис, видаливши громадян Росії з нього. Тепер він має такий вигляд:

А сама записала відеозвернення, де пояснила, що про присутність у команді росіян не знала.

"Над кліпом працює команда, до якої у мене залученості, як в артиста, взагалі немає. Всіх цих людей я не знаю і ніколи з ними не дотична. Дякую всім, хто показав мені сьогодні, що люди, які були дотичні до цієї роботи через компанію Beverly.films, виявились чи з російським громадянством, чи як… зараз я розбиратимуся. Мені так само неприємно", - сказала у відео Кароль.

Крім того, вона наголосила, що на культурному фронті України перебуває з 2014 року.

Раніше ми розповідали, чому Христина Соловій критикує творчість Тіни Кароль.

А ще писали, до яких скандалів доходила співпраця Тіни Кароль з Ігорем Кондратюком.

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Тіна Кароль музика росіяни співаки Війна в Україні