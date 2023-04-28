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Помогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал

Новина українською →
Украина, Пятница 28 апреля 2023 16:46
Помогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал Тина Кароль попала в скандал с новым клипом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

28 апреля, сегодня популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на новый трек "Honey & Мед". Однако не успело видео набрать просмотров, как вокруг него разгорелся громкий скандал. Он заключается в том, что к созданию видео якобы приложили руку россияне.

Подробнее о возможном сотрудничестве Тины Кароль с россиянами - ниже в материале Styler.

Подробности громкого скандала

В анонсе нового клипа на своей странице в Instagram Тина Кароль отметила всю команду, трое членов которой оказались россиянами из Тюмени. Певица обратилась в американскую компанию, на которую работают граждане страны-агрессора.

Один из них эмигрировал в США, а двое - остаются в России.

Помогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандалПомогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандалПомогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандалПомогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандалПомогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал

Скриншоты: Культурна прачечна

Стоит добавить, что основателем этой компании является украинец Генри Липатов, который и срежиссировал клип на новый трек поп-дивы. Кроме украинской певицы, компания Липатова снимала клипы для Дженнифер Лопес, Eminen, Linkin Park и т.д.

Впоследствии Тина Кроль отредактировала свое сообщение, удалив граждан России из него. Теперь оно выглядит так:

Сама же записала видеообращение, где объяснила, что о присутствии в команде россиян не знала.

"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не причастна. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе из-за компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно", - сказала Кароль.

Кроме того, она отметила, что на культурном фронте Украины находится с 2014 года.

Раньше мы рассказывали, почему Кристина Соловий критикует творчество Тины Кароль.

А еще писали, до каких скандалов доходило сотрудничество Тины Кароль с Игорем Кондратюком.

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Тина Кароль музика росіяни співаки Война в Украине