Помогали россияне. Вокруг нового клипа Тины Кароль разгорелся скандал
28 апреля, сегодня популярная украинская певица Тина Кароль выпустила клип на новый трек "Honey & Мед". Однако не успело видео набрать просмотров, как вокруг него разгорелся громкий скандал. Он заключается в том, что к созданию видео якобы приложили руку россияне.
Подробнее о возможном сотрудничестве Тины Кароль с россиянами - ниже в материале Styler.
Подробности громкого скандала
В анонсе нового клипа на своей странице в Instagram Тина Кароль отметила всю команду, трое членов которой оказались россиянами из Тюмени. Певица обратилась в американскую компанию, на которую работают граждане страны-агрессора.
Один из них эмигрировал в США, а двое - остаются в России.
Скриншоты: Культурна прачечна
Стоит добавить, что основателем этой компании является украинец Генри Липатов, который и срежиссировал клип на новый трек поп-дивы. Кроме украинской певицы, компания Липатова снимала клипы для Дженнифер Лопес, Eminen, Linkin Park и т.д.
Впоследствии Тина Кроль отредактировала свое сообщение, удалив граждан России из него. Теперь оно выглядит так:
Сама же записала видеообращение, где объяснила, что о присутствии в команде россиян не знала.
"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не причастна. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе из-за компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно", - сказала Кароль.
Кроме того, она отметила, что на культурном фронте Украины находится с 2014 года.
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